Një shtetas saudit plagoset në Riad nga mbetjet e rëna pas interceptimit të raketave balistike të Huthive
Një shtetas saudit ka pësuar lëndime të lehta të enjten pasi mbetjet e dy raketave balistike të Huthive, të cilat u interceptuan mbi Riad, ranë në kryeqytetin saudit, njoftoi Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Sipas deklaratës, rënia e mbetjeve ka shkaktuar gjithashtu dëme materiale në një shtëpi dhe një automjet.
Një zëdhënës i Mbrojtjes Civile ka thënë se autoritetet në Riad ndërhynë pasi interceptuan dhe shkatërruan dy raketa balistike të lëshuara nga grupi Huthi i Jemenit.
Mbrojtja Civile bëri të ditur se pas incidentit u zbatuan procedurat e përcaktuara të emergjencës.
Luftimet mes forcave qeveritare të Jemenit dhe Huthive janë intensifikuar javët e fundit, në mes të fushatës ushtarake të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kundër grupit.
Të enjten, Huthit njoftuan se kishin kryer gjashtë sulme kundër objektivave në Arabinë Saudite, përfshirë rafineritë e naftës Ras Tanura dhe Rabigh, objektet e kompanisë Saudi Aramco në Abqaiq, Aeroportin Ndërkombëtar “Mbreti Khalid” në Riad dhe Aeroportin Ndërkombëtar “Mbreti Fahd” në Dammam.
Grupi pretendoi se sulmet goditën objektivat e synuar, ndërprenë trafikun ajror në aeroportin e Dammamit dhe shkaktuan viktima në radhët e forcave saudite në një sulm të veçantë ndaj një objekti të komandës ushtarake në Nexhran.
Operacionet e fundit janë pjesë e operacionit më të gjerë “Agimi i Jemenit”, të nisur nga forcat e rreshtuara me qeverinë për të larguar luftëtarët Huthi nga pozicionet përgjatë disa fronteve.