Një rast mashtrimi i pabesueshëm tronditi botën e futbollit: Ueb-sajti i “Fondacioni Diogo Jota” zhduket pasi mblodhi 75,000 euro
Uebsajti i “Fondacioni Diogo Jota” u mbyll menjëherë pasi u zbulua se po drejtohej nga mashtrues që synonin të përfitonin nga tragjedia e futbollistit të Liverpoolit.
Diogo Jota dhe vëllai i tij Andre Silva humbën jetën në një aksident me makinë në fillim të korrikut, duke shkaktuar tronditje në botën e futbollit.
Megjithatë, disa persona u përpoqën të përfitojnë nga situata. Uebsajti diogojotafoundation.org, i krijuar vetëm tre ditë pas vdekjes së futbollistit, rezultoi i rremë.
Donatorë nga e gjithë bota paguan mbi 75,000 euro, duke menduar se fondet do të shkonin për familjen e Jotës, por mashtruesit i zhdukën menjëherë.
Faqja ishte e dyshimtë që nga fillimi dhe nuk kishte lidhje me Liverpoolin apo me familjen e Jotës.
Klubi konfirmoi për British Telegraph se nuk kishte dijeni për fondacionin apo për faqen e tij të internetit.
Në faqen e rreme ishin shfaqur logot e organizatave si UNICEF, Allianz dhe Platforma Portugeze për Zhvillimin e Organizatave Joqeveritare, por asnjë prej tyre nuk kishte lidhje me fondacionin.
Komisioni i Bamirësisë gjithashtu konfirmoi se fondacioni nuk kishte aplikuar kurrë për regjistrim.
Ky incident tregon rrezikun e mashtrimeve online dhe nevojën për verifikim të kujdesshëm për çdo iniciativë bamirësie, veçanërisht pas tragjedive publike.