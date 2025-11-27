Që nga nëntori i vitit 2024, pagesat janë zhvendosur për të prioritizuar angazhimin nga përdoruesit Premium, jo vetëm reklamat e servirura në përgjigje – që do të thotë se postimet masive virale si ato të Blossom mund të përkthehen në fitime të konsiderueshme nëse një pjesë e madhe e shikuesve janë abonentë Premium.
Ndërsa postimi fitoi më shumë vëmendje, emra të mëdhenj filluan të jepnin mendimin e tyre.
Netflix e përdori postimin për të ndarë një shaka të mirëfilltë Stranger Things përpara publikimit të sezonit të ri këtë javë, ndërsa ekipi profesionist britanik i futbollit Chelsea FC Women e citoi postimin me një shpjegim me një fjalë të vetme për imazhin e tyre festiv të trofeut: “Fitore”.
Shkrimtari Will Jinkies (@MxJinkies) ndërhyri me një postim duke iu referuar viralitetit të tyre të kaluar: “Bëra një shaka ditën e zgjedhjeve dhe përfundova në Fox News”.
Përgjigja e tyre mblodhi 10.7 milionë shikime, e shoqëruar me një foto kryesore që tregonte memen e tyre politike të shfaqur në televizionin kombëtar.
Edhe institucionet e mëdha iu bashkuan argëtimit. Aeroporti Ndërkombëtar i Dulles (@Dulles_Airport) e shfrytëzoi momentin për të tallur një aksident të zakonshëm udhëtari.
“Numri i njerëzve që shfaqen në aeroportin e gabuar çdo ditë”, shkruan ata, duke iu referuar imazhit të tyre kryesor që i nxit njerëzit të kontrollojnë aeroportin nga po fluturojnë.
Aktori dhe shkrimtari i Vanity Fair Chris Murphy (@christress) ndau një nga shpjegimet më të gjalla, duke rrëfyer një moment kaotik nga koha e tij duke studiuar jashtë vendit në Londër: “Unë nuk mora mësim ditën që lindi Princi George dhe më pas u kapa duke i vënë një shishe shampanje në fytyrë jashtë spitalit duke festuar lindjen e tij mbretërore në lajme”.
Anekdota u shoqërua me një pamje të ekranit të titullit nga transmetimi dhe tërhoqi më shumë se 300,000 shikime.
Që kur postimi jashtëzakonisht viral në X u pezullua, të tjerë janë përpjekur të përfshihen në këtë veprim. Versione të shumta të postimit “Cila është historia pas kokës suaj?” janë shfaqur në faqe, me disa që janë bërë virale vetë – megjithëse asnjë postim nuk ka marrë aq shumë vëmendje sa origjinali.