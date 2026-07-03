Një protestues i vë flakën vetes jashtë selisë së OKB-së në New York

Një protestues i vë flakën vetes jashtë selisë së OKB-së në New York

Një burrë i vuri flakën vetes të enjten në mbrëmje jashtë selisë së Kombeve të Bashkuara (OKB) në New York, pasi vendosi një flamur tibetian në trotuarin pranë kompleksit, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:00 sipas kohës lokale, pranë kryqëzimit të rrugës “East 43rd Street” dhe “First Avenue”.

Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë të OKB-së, burri fillimisht vendosi flamurin tibetian dhe më pas i vuri flakën vetes.

Ai u dërgua në spitalin “Bellevue” në gjendje kritike. Në vendngjarje u gjetën disa fletë me mbishkrimin: “China Out of Tibet” (Kina jashtë Tibetit).

Policia ka nisur hetimet për incidentin, ndërsa flamuri tibetian mbeti në vendngjarje për rreth një orë pas ngjarjes.

MARKETING

Të ngjajshme

Përplasjet në protestën para Parlamentit të Shqipërisë, arrestohen 19 persona, procedohen 12 të tjerë

Përplasjet në protestën para Parlamentit të Shqipërisë, arrestohen 19 persona, procedohen 12 të tjerë

Numri i viktimave nga tërmeti në Venezuelë rritet në 2.595

Numri i viktimave nga tërmeti në Venezuelë rritet në 2.595

ESHR: Rreth 66% e kontrolleve në Klinikën për Kirurgji Torakale janë bërë si raste urgjente ose udhëzimeve pa termin

ESHR: Rreth 66% e kontrolleve në Klinikën për Kirurgji Torakale janë bërë si raste urgjente ose udhëzimeve pa termin

Parashikimi i motit në Maqedoninë e Veriut

Parashikimi i motit në Maqedoninë e Veriut

Portugalia eliminon Kroacinë, Ronaldo mban gjallë ëndrrën e Botërorit

Portugalia eliminon Kroacinë, Ronaldo mban gjallë ëndrrën e Botërorit

Izraeli godet pranë një spitali dhe shemb shtëpi në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes kornizë

Izraeli godet pranë një spitali dhe shemb shtëpi në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes kornizë