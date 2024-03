Një protestë dy orëshe nesër në Postën e Maqedonisë, kërkohet rroga e muajit të fundit

Organizatat sindikale të Postës së Maqedonisë njoftuan se nesër nga ora 08:00 deri në ora 10:00 do të protestojnë para Drejtorisë dhe në të gjitha filialet e Postës nacionale, përmes së cilës do të kërkojnë pagesën e pagës së fundit. muaj dhe zgjidhje për situatën në kompaninë postare.

Sipas Sindikatës së Postës së Maqedonisë, për shkak të gjendjes alarmante dhe krizës financiare në të cilën është futur Posta, punëtorët janë të shqetësuar për mbijetesën dhe të ardhmen e Postës, ruajtjen e vendeve të punës dhe ekzistencën e familjeve të tyre.

“Në protestë, punonjësit do të shprehin revoltën dhe shqetësimin e tyre për seriozitetin e situatës në të cilën është futur AD Posta, e shkaktuar nga kriza financiare, organizimi jashtëzakonisht i dobët në operim, kushtet dhe mjetet e pasigurta të punës dhe më e madhja. shqetësimi dhe revolta e punonjësve shkaktohet nga mosrespektimi i rëndë i të drejtave të punës nga punëdhënësi. Punëdhënësi, përkundër detyrimit ligjor për pagesë të rregullt të pagave, nuk i ka paguar punëtorët paga brenda afatit ligjor deri në datën 15 të muajit, për muajin shkurt 2024, duke i sjellë ata në prag të jetesës dhe pamundësisë për të siguruar një jetë të mirë. për familjet e tyre”, thuhet në një deklaratë me shkrim nga kryetari i Sindikatës së Postës së Maqedonisë Boro Veligdenov.

“Në protestë, punonjësit do të shprehin revoltën dhe shqetësimin e tyre për seriozitetin e situatës në të cilën është futur AD Posta, e shkaktuar nga kriza financiare, organizimi jashtëzakonisht i dobët në operim, kushtet dhe mjetet e pasigurta të punës dhe më e madhja. shqetësimi dhe revolta e punonjësve shkaktohet nga mosrespektimi i rëndë i të drejtave të punës nga punëdhënësi. Punëdhënësi, përkundër detyrimit ligjor për pagesë të rregullt të pagave, nuk i ka paguar punëtorët paga brenda afatit ligjor deri në datën 15 të muajit, për muajin shkurt 2024, duke i sjellë ata në prag të jetesës dhe pamundësisë për të siguruar një jetë të mirë. për familjet e tyre”, thuhet në një deklaratë me shkrim nga kryetari i Sindikatës së Postës së Maqedonisë Boro Veligdenov.

Sindikata njoftoi se nesër në orën 10:00 pas përfundimit të protestës do të mbajë një konferencë për media para Postës.

MARKETING