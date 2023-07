Një problem i ri për Evropën në mes të një krize energjitike – ka shumë gaz

Pas një rritjeje të madhe inflacioniste në çmimet e energjisë pas fillimit të luftës në Ukrainë në shkurt 2022, Evropa po përballet tani me një mbifurnizim të mundshëm të gazit dhe një rënie të mprehtë të çmimeve pasuese. Është e nevojshme të gjenden hapësira magazinimi më të mëdha, shkruan Deutsche Welle.

“Me afrimin e verës, Bashkimi Evropian përballet me një situatë të pazakontë në mes të krizës më të keqe të energjisë në historinë e tij: ka shumë gaz”, paralajmëruan Akos Los dhe Ira Joseph, studiues në Qendrën për Politikat Globale të Energjisë të Universitetit Kolumbia.

Gushtin e kaluar, çmimet në Union u hodhën në një nivel të lartë prej 350 euro (380 dollarë) për megavat-orë për shkak të mungesave të shkaktuara nga një ndërprerje e furnizimit nga Rusia, përpara se të bien në vitin 2023, pjesërisht për shkak se dimri ishte më i butë se sa pritej. Rritjet e mprehta në vitin 2022 çuan në ndërhyrje masive shtetërore, me qeveritë anëtare të BE-së që angazhuan 646 miliardë euro për të mbrojtur kompanitë dhe konsumatorët, sipas institutit të mendimit Bruegel.

Pa furnizimet me gaz nga Rusia, tregjet evropiane tani janë të balancuara ndryshe nga në të kaluarën, që do të thotë se një rritje e kërkesës ose një ndërprerje në furnizim mund të ketë pasoja joproporcionale, thotë Kamil Lipinski i Institutit Ekonomik Polatik (PIE).

Ruajtja e Ukrainës si balancim i tregut

Zëdhënësi i Komisionit Evropian Tim McPhee konfirmoi për Deutsche Welle se shtetet anëtare të BE-së do të duhet të mbushin magazinat e tyre deri në 90 për qind deri në nëntor.

Objektet e magazinimit të gazit të Gjermanisë, të cilat mbulojnë 22 për qind të kapacitetit total të magazinimit në Bashkimin, ishin në gjendje të siguronin furnizim për të gjithë BE-në për të shmangur shkurtimet ndaj klientëve dhe termocentraleve kritike që përdorin gaz, tha Lipinski. Por vetëm kjo nuk mjafton për të balancuar çmimet në të gjithë BE-në, kështu që Brukseli duhet të duket shumë më i gjerë.

“Evropa duhet të përdorë sa më shumë që të jetë e mundur nga kapaciteti i magazinimit nëntokësor të Ukrainës për të mbuluar rritjet e mundshme të kërkesës në dimër,” tha për DW Jakopo Casadei nga grupi i ekspertëve Energy Aspects.

Në vitin 2020, Ukraina përafroi kuadrin e saj rregullator me BE-në dhe uli koston e ruajtjes së gazit në magazinat e brendshme për tregtarët me bazë në BE duke ulur tarifat dhe tarifat doganore. Dy muaj më parë, Ukrtransgaz, një operator magazinimi gazi, u certifikua në përputhje me rregulloret e BE-së. Tregu ukrainas ofron gjithashtu magazinim me një çmim fiks, duke shmangur kështu luhatjet në tregun spot.

Depot e Ukrainës

Magazinat ukrainase, të cilat janë në pronësi të kompanisë shtetërore Naftogaz, kanë një kapacitet total prej 31 miliardë metra kub në 11 magazina nëntokësore. Kapaciteti i depozitave të gazit ukrainas është tejkaluar vetëm nga SHBA dhe Rusia. Ukraina i posedon këto objekte për shkak të rolit të saj të mëparshëm si një vend i madh tranziti për gazin rus në rrugën drejt Evropës.

Naftogaz, kompania mëmë e Ukrtransgaz, thotë se mund të ofrojë dhjetë miliardë metra kub kapacitet magazinimi për vendet e BE-së, një shtesë dhjetë për qind ndaj kapacitetit ekzistues të depozitimit të gazit të Bashkimit prej njëqind miliardë metrash kub. Kjo mund të rritet në 15 miliardë metra kub nëse Ukraina kthen territorin e pushtuar nga Rusia, sipas Naftogaz.

Rreth 25 miliardë metra kub kapacitet depozitues, ose 80 për qind e kapacitetit total të depozitimit të gazit të Ukrainës, ndodhet në Ukrainën perëndimore, pranë kufirit polak dhe sllovak.

Dy miliardë metra kub të tjerë ndodhen në Ukrainën qendrore, larg vijave të betejës. Katër miliardë metra kub të tjerë janë më afër pikave hyrëse lindore për gazin rus, pjesërisht në territorin e pushtuar. Objekti i Verhunska, me një kapacitet magazinimi prej 0.4 miliardë metra kub, ndodhet në rajonin e Luhanskut të kontrolluar nga Rusia.

Objekti i magazinimit në rajonin Strya, në jug të Lviv, është më i madhi në Evropë dhe mund të ruajë katër herë më shumë gaz natyror sesa vendi më i madh në Gjermani, dhe ekspertët thonë se lidhet lehtësisht me rrjetet e BE-së. Zyrtarët e sindikatës thuhet se po shqyrtojnë objektin, i cili mund të ruajë 17.05 miliardë metra kub gaz.

Operatori i sistemit të transmetimit të gazit të Ukrainës thotë se sistemi i vendit ka mbi 100 rrugë transporti midis objekteve të tij dhe kufijve të BE-së.

“Duhet reduktimi i rrezikut”

“Rusia është metodike në mënyrën se si sulmon infrastrukturën, kryesisht për të shkaktuar vuajtje mbi popullsinë ukrainase, por e mban të paprekur transitin e saj të gazit. Nuk jam e sigurt nëse ai mendon se mund ta përdorë atë në të ardhmen”, tha Anna Mikulska nga Instituti Baker për Politikat Publike të Universitetit Rice. Rusia ende dërgon pak gaz përmes Ukrainës. Në kushte të vështira tregu, kjo mund të bëhet një mënyrë tjetër për të ushtruar presion mbi Evropën, shtoi Mikulska.

Dëmtimi i infrastrukturës së gazit, humbja e kontrollit mbi objektet e caktuara dhe ndalimet e qeverisë për eksportet emergjente të gazit natyror janë vetëm disa nga faktorët e rrezikut me të cilët përballen tregtarët evropianë, sipas një raporti të Institutit Ekonomik Polatik.

Magazinimi i gazit nga palët e treta në Ukrainë do të kërkojë garanci publike për kompanitë tregtare që të përdorin objektet shtetërore, sipas ekspertëve në Qendrën për Politikat Globale të Energjisë.

Një nga propozimet e tyre është përfshirja e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në gjithë këtë. Huadhënësi mund të japë garanci për të mbuluar rreziqet politike dhe ushtarake. Por banka i tha DV se ishte shumë herët për të dhënë ndonjë detaj.

MARKETING