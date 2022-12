Një pjesë e Seravës në Çair sot pa ujë

Për shkak të një defekti në rrjetin e ujësjellësit, pa ujë nga ora 12 do të jenë shfrytëzuesit e rrugëve “Krimska” dhe “Kosta Abrasheviq”, si dhe Gjinekologjia Çair.

Furnizimi me ujë do të jetë në ndërprerje deri në riparimin e defektit, informon NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup.