Një pjesë e qytetit të Shkupit, pa energji elektrike
Për shkak të defektit të trafostacionit 110-kilovoltësh në lagjen “Aerodrom”, në këtë moment pjesa më e madhe e shfrytëzuesve nga lagjet Aerodrom dhe Lisiçe e Re, si dhe një pjesë e shfrytëzuesve nga rajoni qendror i qytetit, po ballafaqohen me ndërprerje të furnizimit me energji elektrike.
Nga Elsktrodistribucioni kumtuan se ekipe të tyre janë dërguar në vendin e ngjarjes me qëllim të riparimit të defektit.
Qendra për menaxhim me kriza kumtoi se bëhet fjalë për zjarr në deponinë e egër “Vardarishte”.
“Bëhet fjalë për një zjarr të madh, ku është përfshirë sipërfaqe e madhe, por është e mundur edhe një objekt më i vjetër. Në këtë moment intervenojnë 13 zjarrfikës me pesë automjete zjarrfikëse. Janë shkyçur përçuesit për Aerodromin dhe Lisiçen e Re për shkak të zjarrit”, kumtoi QMK.