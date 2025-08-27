Një person është vrarë gjatë një përleshje para një kazinoje në Kavadar

Një person është vrarë gjatë një përleshje para një kazinoje në Kavadar

Një person, i lindur në vitin 1982, është vrarë gjatë një përleshjeje para një kazinoje në Kavadar. Këtë informacion për MIA-n e konfirmoi mjeku Antoan Parakeov, drejtues i Shërbimit mjekësor emergjent.

“Është e vërtetë, ka pasur një vrasje gjatë një përleshjeje, mëngjesin e sotëm rreth orës pesë, para një kazinoje. Bëhet fjalë për lëndime vdekjeprurëse në kokë. Ekipi ynë mori një thirrje dhe menjëherë ishte në vendngjarje, por, konstatoi se personi kishte vdekur, pa shenja jete”, sqaroi mjeku për MIA-n.

MARKETING

Të ngjajshme

Mot me diell dhe i nxehtë me vranësira të vogla deri në mesatare

Mot me diell dhe i nxehtë me vranësira të vogla deri në mesatare

Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

OKB: Uria në Gaza është në një fazë të përshkallëzuar me shpejtësi

OKB: Uria në Gaza është në një fazë të përshkallëzuar me shpejtësi

Izraeli pretendon se sulmi i tij që vrau 5 gazetarë në Gaza ishte për të “goditur kamerën”

Izraeli pretendon se sulmi i tij që vrau 5 gazetarë në Gaza ishte për të “goditur kamerën”

Erdoğan: Turqia, garantuese e sigurisë dhe paqes së kurdëve, si të gjithë popujve vëllazërorë në Siri

Erdoğan: Turqia, garantuese e sigurisë dhe paqes së kurdëve, si të gjithë popujve vëllazërorë në Siri

Ukraina ndër vendet më të minuara në botë – një e katërta e territorit e kontaminuar

Ukraina ndër vendet më të minuara në botë – një e katërta e territorit e kontaminuar