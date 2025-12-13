Një milion familje në Ukrainë pa energji elektrike pas sulmeve të rënda ruse
Më shumë se një milion familje janë pa energji elektrike në Ukrainë, pas një breshërie sulmesh ruse gjatë natës që goditën infrastrukturën energjetike dhe industriale.
Ministri i Punëve të Brendshme i Ukrainës, Ihor Klymenko, tha se pesë rajone u goditën dhe të paktën pesë persona u plagosën, dhe se po punohet për të shuar zjarret dhe për të rivendosur furnizimet.
Ndërsa sulmet ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës kanë qenë të zakonshme gjatë gjithë luftës, Moska ka intensifikuar sulmet ndërsa vendi po shkon drejt dimrit.
Kjo vjen ndërsa i dërguari i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, do të udhëtojë për në Gjermani këtë fundjavë për t’u takuar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe udhëheqësit evropianë për më shumë bisedime mbi përfundimin e luftës.
Steve Witkoff, i cili ka udhëhequr përpjekjet e Shtëpisë së Bardhë për të ndërmjetësuar paqen në Ukrainë, do të diskutojë versionin më të fundit të marrëveshjes së propozuar të paqes në Berlin.
Administrata Trump po shtyn përpara që një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës të jetë në fuqi deri në Krishtlindje dhe ka zhvilluar disa raunde bisedimesh me përfaqësuesit ukrainas dhe rusë në javët e fundit, megjithëse ka pasur pak shenja se një përparim i madh është i afërt.
Ende nuk është konfirmuar se cilët liderë evropianë do të marrin pjesë në bisedimet e Berlinit