Një Lallmborghini me targa të Zvicrës aksidentohet me një Citroen (FOTO)

Një makinë e llojit “Llamborghini” me targa të Zvicrës dhe një “Citroen” me targa të Kumanovës, janë përplasur në afërsi të Qendrës Tregtare Mavrovka, gjysmë ore pas mesnate.

“Në kryqëzimin e bulevardeve ‘Goce Dellçev’ dhe ‘Krste Petkov Misirkov’ ka ndodhur një aksident me dy makinave”, kanë thënë nga MPB.

Për fat të mirë si pasojë e aksidentit nuk ka të lënduar por është shkaktuar vetëm dëm material.