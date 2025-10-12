Një i vdekur dhe një 18-vjeçar i lënduar rëndë nga aksidenti në Shtip–Veles
Një person ka ndërruar jetë dhe një 18-vjeçar është lënduar rëndë në një aksident trafiku që ka ndodhur sot rreth orës 14:00 në autostradën Shtip – Veles, në kryqëzimin për fshatin Ivankovci.
Sipas informacioneve nga Ministria e Brendshme, në aksident kanë qenë të përfshira dy automjete pasagjerësh, ndërsa inspektim në vendin e ngjarjes ka kryer një ekip nga SPB Shtip, me praninë e një ekipi zjarrfikës nga Velesi.
Shërbimi i Mjekësisë Emergjente në Qendrën Shëndetësore të Velesit informon se janë thirrur në orën 14:20 dhe kanë mbërritur në vendngjarje brenda pak minutash.
Pasi iu dha ndihma e parë, djali i lënduar u transferua në Qendrën e Urgjencës në Spitalin e Përgjithshëm të Velesit.