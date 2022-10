Një histori e shkurtër e internimeve në Shqipërinë komuniste

Shkruan: Brisejda LALA, Tiranë

Kur morën pushtetin (nëntor 1944), komunistët zgjodhën t’i respektonin në mënyrë selektive ligjet në fuqi. Në fuqi ishin ligjet, dekretligjet, dekretet dhe rregulloret që kishin qenë në fuqi para sulmit ushtarak të Italisë ndaj Shqipërisë, më 7 prill 1939, të cilat u rikthyen në fuqi nga Kuvendi Kombëtar (22 tetor 1943) dhe u rikonfirmuan nga organi komunist me pretendime ligjvënëse, KANÇ (17 maj 1945).

Një nga ligjet që komunistët zgjodhën të mos e respektonin, megjithëse vetë nuk kishin krijuar një të ri, ishte ligji për internimet. Vendimet e internimit jepeshin nga gjithfarë institucioni, përfshi komitetet ekzekutive, njësitë ushtarake, etj. Kjo paligjshmëri zgjati dhjetë vjet, 1944-1954.

Deri në vitin 1954, veprimi që në dokumente institucionesh të ndryshme quhej internim nuk ishte i bazuar në ligj dhe, për rrjedhojë, referuar teksteve juridike, zhvendosja e personave nga vendbanimi i tyre në vende të tjera, të izoluar në kampe me tela me gjemba ose në forma të tjera ishte vepër penale e kryer nga zyrtarët e shtetit, i llojit që sot e quajmë heqje e paligjshme e lirisë së personit.

Në dokumentacionin e kohës, i cili ruhet në Arkivin Qendror të Shqipërisë, ekzistojnë dokumente ku vetë zyrtarët e regjimit komunist e pohojnë mungesën e ligjit të internimit. Në një dokument që përmbledh historikun e internim-dëbimit në Shqipëri, vite më vonë, pranohej se deri më 1954 nuk kishte ekzistuar një ligj për internimin.

Përveç faktit të paligjshmërisë së procesit të internimit, jeta në vendet e izolimit ishte në kushte çnjerëzore. Gjendja e keqe e jetës në kampet me tela me gjemba ose, më vonë, në fshatrat e internimit, ishte aq e keqe, sa nuk mund të fshihej as në dokumentet zyrtare. Ekzistojnë dokumente, ku vetë organet shtetërore, si Ministria e Shëndetësisë, bie fjala, pohonin se të internuarve u mungonte strehimi, u mungonin kushtet minimale të higjienës dhe se kampet ishin kthyer në vatra të sëmundjeve ngjitëse.

Uria ishte bashkudhëtare e përhershme e të internuarve, sidomos në dhjetëvjeçarin e parë të regjimit komunist. Bazuar në një dokument të qeverisë të vitit 1949, mësojmë se deri atë vit të internuarit ushqeheshin vetëm me një copë bukë. Me një vendim qeverie, atyre iu shtua dhe një kg supë në ditë.

Kushtet e vështira në kampin e Tepelenës (1949-53) janë bërë të njohura në sajë të dëshmitarëve okularë, të cilët tregojnë për mungesë të kushteve minimale të jetesës, ushqimit, higjienës dhe gjendje ekstremisht të vështirë. Sipas dëshmive, në këtë kamp u strehuan 1500 familje, të cilat u sistemuan në disa magazina ushtarake, ku familjet jetonin bashkërisht dhe në vend të mureve ndarës, hapësirat i ndanin me çarçafë dhe flinin në shtretër dërrase me dy kate.

Për të izoluarit në kalanë e Porto Palermos (1949-50), problemet ishin dhe më të rënda. Sipas dëshmitarëve të intervistuar pas rënies së regjimit komunist, shumë prej personave të izoluar në kala dolën prej andej të verbuar, për shkak të qëndrimit në errësirë për një kohë të gjatë..

Kampet e izolimit të rrethuara me tela morën fund më 1954, për shkak të ndryshimeve që ndodhën në drejtimin e Bashkimin Sovjetik. Pas vdekjes së Stalinit (mars 1953), udhëheqja e re sovjetike thirri me urgjencë në Moskë, në takime të veçanta, drejtuesit e vendeve satelite të bllokut komunist. Ajo u kërkoi vendeve satelite që buxhetet e tyre të shkonin më shumë për plotësimin e nevojave të popullsisë me produkte ushqimore dhe mallra konsumi, të zbatonin politika më liberale tregu dhe për shërbimet ndaj qytetarëve, të ndërprisnin krijimin e kooperativave bujqësore, të amnistonin në masë të arratisurit dhe të burgosurit, të mbyllnin kampet e punës dhe të internimit dhe të liberalizonin kufijtë midis tyre.

Drejtuesit e regjimit komunist shqiptar, të cilët u thirrën në Moskë, si gjithë të tjerët, i mbyllën kampet e internimit me tela, por nuk e ndaluan internimin. Njerëzit dërgoheshin në vendbanime të caktuara, fshatra dhe, pavarësisht se nuk ishin të izoluar me tela, ishin njësoj të izoluar si në kampe.

Për jetën internim u krijuan rregullore të veçanta. Personat e internuar nuk e kishin të lejuar të lëviznin lirisht, përveç një hapësire të caktuar nga vendi i banimit dhe nuk mund të dilnin nga fshati ku ishin internuar pa marrë një leje paraprake nga organet e Degëve të Brendshme ose autoritetet lokale kompetente. Heqja e telave me gjemba nuk kishte sjellë ndonjë ndryshim në jetën e të internuarve. Ushtarët që ruanin dikur pranë gardhit, tani u zëvendësuan nga operativët e Sigurimit të Shtetit. Largimi pa leje nga vendi internimit përbënte vepër penale.

Edhe në fshatrat e internimit, kushtet e strehimit ishin të këqija. Shumë njerëz jetonin në stalla të përbashkëta apo baranga të pabanueshme, të gjithë së bashku pa dallim moshe ose gjinie dhe pa lidhje familjare mes tyre. Problemi i sipërfaqes së banimit nuk u zgjidh edhe në vitet e mëvonshme. Në vitin 1961 referohej se shumë të internuar flenë jashtë dhe familje të tëra me 10-18 frymë banonin në hapësira shumë të vogla. E njëjta gjendje shfaqej në Gradishtë dhe Savër të Lushnjës, Seman të Fierit, Shënkoll të Tiranës, Berat, Durrës etj. Në një dokument zyrtar, thuhet se në Savër të Lushnjës familjet janë futur në stallën e lopëve dhe në Fier në gjysmën e stallës banojnë familjet dhe në gjysmën tjetër lopët. Në një dokument tjetër, autoritetet raportonin se në Savër kishin dalë në sipërfaqe puse të zinj dhe uji i pijshëm mungonte. Në këto kushte njerëzit ishin të detyruar të pinin nga këto puse ujë të papastër.

Në periudhën 1944-1991, në Shqipëri janë internuar rreth 43 000 persona të të gjitha moshave. Kjo është një shifër e bazuar në regjistrimet pranë Ministrisë së Drejtësisë, por që mendohet të jetë më e lartë.