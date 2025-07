Një helikopter i MPB po ndërhyn për të shuar zjarrin afër pikës kufitare në Bllacë

Një helikopter i Ministrisë së Brendshme po ndërhyn për të shuar zjarrin që shpërtheu sot pasdite në rrugën për në pikën kufitare të Bllacës, dhe trafiku në rrugën për në pikën kufitare po devijohet, njoftuan Qendra për Menaxhimin e Krizave dhe LAMM.

Helikopteri aktualisht është aktiv në terren dhe merr pjesë aktive në shuarjen e zjarrit të madh që shpërtheu mbi autostradën kufitare Shkup – Bllacë. Drejtori i Qendrës Qendrore për Menaxhim me Emergjenca, Muhamed Ali, po koordinon operacionin e shuarjes së zjarreve nga terreni. Pas raportimit të një zjarri në terren të paarritshëm përpara tunelit, në anën e djathtë të rrugës, Qendra Qendrore për Menaxhim me Emergjenca menjëherë i dërgoi Ministrisë së Brendshme një kërkesë urgjente për mbështetje ajrore, sipas njoftimit në faqen e internetit të Qendrës Qendrore për Menaxhim me Emergjenca.

Departamenti Qendror i Zjarrfikësve paraprakisht njoftoi se zjarri që shpërtheu mbi autostradën Shkup – VK Bllacë, përpara tunelit në anën e djathtë, është me intensitet të madh, dhe era e fortë po e fryn dhe e drejton drejt kodrës, ndërsa dega tjetër po lëviz drejt fshatrave Bllacë dhe Çuçer.

