Një hap larg finales: Simeone kërkon ‘hakmarrjen’ ndaj Artetës për humbjen në fazën e grupeve
Parapërgatitja për gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve mes Atletico Madridit dhe Arsenalit po merr formën e një përballjeje tejet tërheqëse të stileve, ku stabiliteti defanziv i Diego Simeones do të vihet përballë dominimit modern, dinamik dhe të rrjedhshëm të Arsenalit.
Pas fitores ndaj rivalëve, Barcelonës, Atletico Madridi ka arritur në gjysmëfinale për herë të parë që nga sezoni 2016/17 dhe tani synon të shkojë një hap më tej, duke siguruar një vend në finale, fazë ku nuk ka qenë që nga edicioni 2015/16.
Nga ana tjetër, “Topçinjtë” do të kërkojnë ta përsërisin suksesin ndaj Atleticos, pasi e kanë mposhtur tashmë me rezultat të thellë 4-0 në fazën e grupeve më herët gjatë këtij sezoni në këtë kompeticion.
Atletico ka qenë një forcë e frikshme në sulm në Ligën e Kampionëve, duke shënuar 34 gola — shifra më e lartë në historinë e klubit në këtë garë, çka tregon një kontrast të madh mes formës së tyre në kampionat dhe asaj në arenën evropiane.
Ky dallim mund të ndikojë edhe në aspektin psikologjik, duke përcaktuar avantazhin mendor të lojtarëve përpara kësaj gjysmëfinaleje.
Në anën tjetër, ndërsa gjysmëfinalet afrohen, mbrojtja e Arsenalit, pika e tyre më e fortë deri tani këtë sezon, pritet të jetë sërish vendimtare nëse duan të sigurojnë kualifikimin.
Londinezët kanë pranuar vetëm pesë gola në 12 ndeshje të Ligës së Kampionëve, duke nënvizuar disiplinën dhe organizimin e tyre në skenën evropiane.
Në planin psikologjik, Arsenali mund të ketë një avantazh të lehtë, pasi fitorja 4-0 ndaj këtij kundërshtarit në fazën e grupeve mund t’u shërbejë si një shtysë e rëndësishme besimi përpara kësaj përballjeje vendimtare.