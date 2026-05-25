Një grua dhe një fëmijë vriten në sulmin izraelit ndaj kampit të palestinezëve të zhvendosur në Gaza
Një grua palestineze dhe një fëmijë u vranë, ndërsa të paktën 22 persona të tjerë u plagosën të hënën në një sulm ajror izraelit që shënjestroi një kamp të zhvendosurish në zonën Al-Mawasi, në perëndim të Khan Younisit në jug të Rripit të Gazës, mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi që nga tetori i vitit 2025.
Burime mjekësore thanë për Anadolu se një grua 31-vjeçare dhe një vajzë gjashtëvjeçare u vranë kur avionët luftarakë izraelitë goditën kampin Ghaith, ku strehoheshin palestinezë të zhvendosur në Al-Mawasi.
Sipas burimeve, 20 persona u plagosën gjatë sulmit, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Burime lokale dhe dëshmitarë okularë thanë se bombardimi izraelit goditi disa tenda brenda kampit të mbipopulluar të të zhvendosurve, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur të shumtë me lëndime të ndryshme.
Në pjesën qendrore të Gazës, dy palestinezë u plagosën në një sulm ajror izraelit që goditi një shtëpi në kampin e refugjatëve Maghazi para agimit, sipas burimeve lokale.
Sipas shifrave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, shkeljet e vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit kanë vrarë 904 palestinezë dhe kanë plagosur 2.713 të tjerë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Marrëveshja synonte t’i jepte fund luftës dyvjeçare të Izraelit, e cila ka vrarë më shumë se 72 mijë persona, shumica gra dhe fëmijë, ka plagosur mbi 172 mijë të tjerë që nga tetori i vitit 2023 dhe ka shkaktuar shkatërrime masive që kanë prekur 90 për qind të infrastrukturës civile.