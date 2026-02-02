Një grua 50-vjeçare u qëllua për vdekje me thikë në një zonë të “lëvizshme” të Londrës
Një grua 50-vjeçare është qëlluar për vdekje me thikë në një zonë “të lëvizshme” në Londrën veriperëndimore, tha policia të dielën, transmeton Anadolu.
Oficerët u thirrën rreth orës 4 pasdite sipas orës lokale të shtunën për shkak të raportimeve për një plagosje me thikë në Pound Lane, Willesden, tha Policia Metropolitane në një deklaratë.
Së bashku me një ekip nga Shërbimi i Ambulancës së Londrës, oficerët gjetën gruan 50-vjeçare duke vuajtur nga plagët e shkaktuara nga thikë.
“Pavarësisht përpjekjeve të shërbimeve të emergjencës, ajo u shpall e vdekur në vendngjarje,” tha deklarata.
Policia shtoi se të afërmit e viktimës janë informuar dhe po mbështeten nga oficerë të specializuar.
“Një burrë 30-vjeçar u arrestua më vonë po atë mbrëmje me dyshimin për vrasje,” tha policia, duke shtuar se ai mbetet në paraburgim në një stacion policie në Londrën veriore.
Besohet se i dyshuari dhe viktima ishin të njohur, sipas Policisë Metropolitane.
“Ky incident ndodhi në një zonë të ngarkuar të Willesden,” tha Kryeinspektorja e Detektivëve Rebecca Woodsford në deklaratë.
Ajo theksoi se nuk ka asgjë që të sugjerojë ndonjë rrezik më të gjerë për publikun bazuar në hetimet e policisë deri më tani.