Një fotograf profesionist testoi kamerën e iPhone Air
Fotografi i njohur Tyler Stalman publikoi në YouTube një recension për kamerën e iPhone Air të ri.
Në të ai sjell disa vëzhgime shumë interesante. Apple gjatë eventit të tij në muajin shtator, Awe Dropping, theksoi se njëra prej kamerave të pasme të iPhone Air në fakt përmban “katër lente gjithsej në xhepin tuaj”, duke mbuluar distanca fokale prej 26 mm, 28 mm, 35 mm dhe 52 mm, raporton 9to5mac.
Si zakonisht, Stalman vendosi të testojë pretendimet e Apple. Analiza e tij zbulon se si iPhone Air përballohet me iPhone më të fuqishëm 17 Pro dhe cilat janë avantazhet dhe disavantazhet reale të sistemit me një kamerë, por shumëfunksionale.
Stalman menjëherë thekson se shumica e përdoruesve nuk do të vërejnë ndonjë ndryshim të rëndësishëm midis kamerës standarde 1x në iPhone Air dhe asaj në iPhone 17 Pro. Megjithatë, ai vuri re se teksti zbutet pak në skajet e kornizës, por kjo zakonisht është e papërfillshme, sidomos nëse fotografitë nuk zmadhohen.
“Duket si një efekt i çuditshëm që nuk shfaqet shpesh. Prandaj nuk dua ta theksoj shumë, por e kam gjetur. Dua të sigurohem që të jeni të vetëdijshëm për të”, tha ai.Recensimi trajton edhe detaje të tjera interesante, si dallimi në distancën minimale të fokusimit midis iPhone Air dhe iPhone 17 Pro. Ai analizon edhe pasojat praktike të mungesës së lentes makro për të fotografuar objekte shumë të afërta, si dhe situatat kur përdoruesit do të ndiejnë më shumë mungesën e lentes telefoto.
Stalman gjithashtu thekson disa nga kompromiset që pranoni nëse nuk zgjidhni modelin Pro. Këto përfshijnë mungesën e mbështetjes për formatet ProRAW dhe Apple Log, si dhe faktin që iPhone Air mbështet vetëm shpejtësi USB 2, ndërsa iPhone 17 Pro ofron USB 3 shumë më të shpejtë.
Ai thekson se këto janë veçori të destinuara për profesionistët dhe nuk janë thelbësore për audiencën e synuar të iPhone Air, por shton se janë pikërisht ato që atij “si fotograf profesional” i mungojnë.
Si në çdo recension të tij, Stalman ofron një pasqyrë praktike dhe të detajuar të gjithçkaje që mund të prisni nga iPhone Air, përfshirë cilësinë e regjistrimit të videos, zërit dhe funksionalitetin e veçorisë së re Center Stage në kamerën e përparme. /