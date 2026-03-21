Një dron rrëzohet në selinë e inteligjencës irakiane në Bagdad

Një dron është rrëzuar sot në selinë e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Irakut në zonën Al-Mansur, në pjesën perëndimore të Bagdadit, sipas një deklarate zyrtare, transmeton Anadolu.

Saad Maan, kreu i Njësisë së Medias së Sigurisë së Irakut, tha në një deklaratë të shkurtër të transmetuar nga Agjencia Irakiane e Lajmeve (INA) se “në orën 10:15 të mëngjesit sot, një dron ra mbi selinë e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Irakut në zonën Al-Mansur”.

Nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera lidhur me viktima apo dëme.

Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e rajonit që strehojnë baza ushtarake amerikane.

Një aeroplan izraelit shënjestrohet nga një raketë tokë-ajër mbi Iran

Një aeroplan izraelit shënjestrohet nga një raketë tokë-ajër mbi Iran

Irani thotë se kompleksi i pasurimit bërthamor në Natanz u godit përsëri në sulmin amerikano-izraelit

Irani thotë se kompleksi i pasurimit bërthamor në Natanz u godit përsëri në sulmin amerikano-izraelit

VMRO-DPMNE: Maqedonia ka çmimet më të ulëta të karburantit në rajon

VMRO-DPMNE: Maqedonia ka çmimet më të ulëta të karburantit në rajon

Komunikacioni zhvillohet pa pengesa, nëpër rrugë të thata

Komunikacioni zhvillohet pa pengesa, nëpër rrugë të thata

Sylvinho publikon listën për play-off, ftohen dy emra të rinj dhe rikthehet Anis Mehmeti

Sylvinho publikon listën për play-off, ftohen dy emra të rinj dhe rikthehet Anis Mehmeti

Dita Ndërkombëtare e Sindromës Down, thirrje globale për përfshirje dhe barazi

Dita Ndërkombëtare e Sindromës Down, thirrje globale për përfshirje dhe barazi