Një cunami masiv prej 500 metrash goditi Alaskën pas rrëshqitjes së tokës në një fjord
Një “megatsunami” gjigant i krijuar kur një mal u shemb në det në Alaskë tani është zbuluar si vala e dytë më e lartë e regjistruar ndonjëherë, me shkencëtarët që paralajmërojnë se ndryshimi i klimës dhe shkrirja e akullnajave po rrisin në mënyrë dramatike rrezikun e ngjarjeve të ngjashme.
Incidenti ndodhi verën e kaluar në një fjord të izoluar në juglindje të Alaskës dhe kaloi kryesisht pa u vënë re në atë kohë. Megjithatë, analiza e re shkencore ka zbuluar se vala u shkaktua nga një rrëshqitje masive dheu, kur rreth 64 milionë metra kub shkëmb – një sasi ekuivalente me 24 Piramidat e Mëdha të Gizës – ranë në ujë në më pak se një minutë.
Forca e impaktit krijoi një valë të madhe që arriti pothuajse 500 metra lartësi (482), duke e bërë atë “megatsunamin” e dytë më të madh të regjistruar ndonjëherë në botë. Shkencëtarët theksojnë se vetëm fakti që fenomeni ndodhi në orët e para të mëngjesit parandaloi një tragjedi të mundshme me anijet turistike që frekuentojnë zonën.
Gjeologu nga Alaska, Bretwood Higman , i cili vizitoi Tracy Arm disa javë pas ngjarjes, e quajti incidentin një “gabim të madh”. “Ne e dimë që kishte njerëz që ishin shumë afër të qenit në vendin e gabuar”, tha ai, duke shtuar, “Më frikëson vërtet të mendoj se mund të mos jemi kaq me fat në të ardhmen”.
Të ashtuquajturat “megatsunami” krijohen kur rrëshqitjet e dheut, të shkaktuara ose nga tërmetet ose nga formacionet e paqëndrueshme shkëmbore, shemben në masa të mëdha uji. Ndryshe nga tsunami klasikë që gjenerohen në oqeanin e hapur nga tërmetet e forta ose vullkanet nënujore dhe mund të udhëtojnë mijëra kilometra – si cunami shkatërrues në Japoni në vitin 2011 – megatsunami janë zakonisht fenomene lokale që humbasin shpejt intensitetin e tyre.
Megatsunami më i madh i regjistruar ndonjëherë ndodhi në vitet 1950 dhe tejkaloi 500 metra lartësi. Konkretisht, ndodhi në vitin 1958, në Gjirin Lituya, Alaska, pas një tërmeti që varionte midis 7.8 dhe 8.3 të shkallës Rihter, duke arritur në 524 metra. Fenomeni i fundit në Alaska tani konsiderohet si i dyti më i fortë në historinë e të dhënave.