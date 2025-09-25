Një cisternë me naftë përfshihet nga flakët në Gjevgjeli – Bogdancë, ndërpritet komunikacioni
Një cisternë me naftë u kaplua nga flakët sot në mëngjes pasi që doli nga rruga Gjevgjeli – Bogdanci, por zjarri u shua nga zjarrfikësit. Për shkak të incidentit, komunikacioni në rrugën Gjevgjeli – Bogdanci është ndërprerë, kumtoi drejtori i Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, Stojançe Angellov.
“Paradite, një cisternë e cila transportonte naftë, doli nga rruga rajonale Gjevgjeli – Bogdanci dhe u përmbys, pas çka erdhi deri te rrjedhja e naftës dhe kaplimi nga flakët. NJTZ Gjevgjeli arriti shpejtë në vendin e aksidentit dhe me shkumë të posaçme e shoi zjarrin i cili shkaktoi tym të zi të dendur dhe në këtë moment kanë kontrollin e plotë”, tha Angellov.
Ai shtoi se rrjedhja e naftës vazhdona akoma, por se rreziku për paraqitje të një zjarri tjetër është minimizuar.
Angellov paralajmëroi informata shtesë për hapat e ardhshëm për përballje me situatën.