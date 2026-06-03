Një biletë për finalen e Kupës së Botës kushton deri në 11.5 milionë dollarë, FIFA nën kritika të mëdha
Federata Ndërkombëtare e Futbollit (FIFA) po përballet me kritika të ashpra nga publiku pasi prezantoi një model dinamik çmimesh në platformën e saj të rishitjes, të modeluar sipas linjave ajrore, shkruan Time.
Ky sistem i diskutueshëm ka bërë që çmimi i kërkuar për një biletë të vetme për finalen e Kupës së Botës të arrijë shifrën marramendëse prej 11.5 milionë dollarësh.
Ndërsa drejtuesit e FIFA-s e justifikojnë këtë veprim si një përpjekje për t’u përballur me tregun e fortë sekondar në SHBA, shoqatat e tifozëve dhe profesioni ekonomik e quajnë strategjinë “lakmi” dhe një “tradhti monumentale”.
Ekspertët paralajmërojnë se korporatizimi agresiv i hapësirave sportive rrezikon të eliminojë plotësisht mbështetësit më të apasionuar dhe t’i kthejë stadiumet në vende të qeta grumbullimi të rezervuara ekskluzivisht për mysafirët VIP.
Megjithatë, kjo qasje elitiste po tregon tashmë shenja serioze dështimi, pasi një numër i madh biletash mbeten të pashitura.
Çmimet shumë të larta të biletave i dekurajojnë drejtpërdrejt turistët të udhëtojnë, gjë që konfirmohet nga të dhënat e Shoqatës Amerikane të Hoteleve dhe Strehimeve, e cila regjistron një numër dukshëm më të ulët rezervimesh sesa pritej.
Deri në 80 për qind e të anketuarve në qytetet pritëse amerikane deklaruan se niveli i mbushjes së vendeve ishte nën të gjitha vlerësimet fillestare.
Pavarësisht tronditjes financiare, ekspertët thonë se për tifozët e vërtetë të futbollit, ka ende mënyra dhe truke për të anashkaluar këto kosto astronomike dhe për të ndjekur kampionatin e ardhshëm.