Një banesë 45 metra katrorë në Kisella Vodë është shitur për 130 mijë euro
Në tremujorin e parë të këtij viti, çmimi më i lartë i arritur për një apartament për metër katror ishte 177.667 denarë (130.000 euro) për një sipërfaqe totale prej 45 metra katrorë, e vendosur në territorin e Komunës së Kisella Vodës. U paguan 2.888 euro për metër katror.
Këtë e tregojnë të dhënat nga Raporti i publikuar sot nga Regjistri i Çmimeve dhe Qirave të Agjencisë së Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme për periudhën janar-mars të këtij viti, sipas të cilit numri i transaksioneve në tregun e pasurive të paluajtshme është ulur ndjeshëm.
Në Regjistrin e Çmimeve dhe Qirave në tre muajt e parë të këtij viti, janë regjistruar 712 apartamente të ndërtuara rishtas, pra apartamente nga një investitor, që është 292 apartamente ose -29 për qind më pak krahasuar me tremujorin e katërt të vitit të kaluar.
Agjencia e Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme deri më tani ka regjistruar 28.013 fletë para-regjistrimi për ndërtim, që tregon se këto objekte janë në fazën e ndërtimit dhe së shpejti do të jenë në tregun e pasurive të paluajtshme.
Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2025, numri i apartamenteve të shitura në tremujorin e parë të vitit 2026 u ul me 27 përqind, dhe vlera e tyre totale financiare u ul me 23 përqind. Numri i shtëpive të shitura gjithashtu u ul me 23 përqind, dhe pati një rënie tremujore në shitjen e tokës bujqësore dhe pyjeve, me 8 përqind, si dhe në shitjen e lokaleve tregtare me 11 përqind.
Numri më i madh i apartamenteve të shitura të regjistruara në Regjistrin e Çmimeve dhe Qirave është në Komunën e Aerodromit, ku në këtë tremujor u shitën 193 apartamente, dhe më shumë shtëpi, 54, u shitën në Manastir. Në Qendër u shitën më shumë lokale tregtare, 22, në Koçan, më shumë pasuri të patundshme të llojit tokë bujqësore dhe pyje, 83, në Kumanovë, tokë ndërtimore, 37 shitje. Në tremujorin e parë u regjistruan edhe shitjet e 151 garazheve, dhe në një numër më të madh komunash.
Tregu i pasurive të paluajtshme në tremujorin e parë 276.3 milionë euro, një rënie prej 12.4 përqind në bazë tremujore.