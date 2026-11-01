Një anije e Katarit për transportin e LNG-së goditet nga “objekte të paidentifikuara” në ujërat e Gjirit

Një anije e Katarit për transportin e LNG-së goditet nga “objekte të paidentifikuara” në ujërat e Gjirit

Një anije transportuese e gazit natyror të lëngshëm (GNL) nga Katari është goditur nga “objekte të paidentifikuara” teksa lundronte në ujërat e Gjirit të premten në mbrëmje, njoftoi të dielën Kompania e Transportit të Gazit e Katarit, transmeton Anadolu.

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Kompania, e njohur edhe si Nakilat, tha se në incident ishte përfshirë anija e saj “Al Mayeda”, por nuk raportoi për të lënduar mes anëtarëve të ekuipazhit apo dëme mjedisore.

“Asnjë nga anëtarët e ekuipazhit në bord nuk është lënduar dhe si pasojë e këtij incidenti nuk ka pasur ndikim në mjedis”, thuhet në deklaratën e publikuar në Bursën e Katarit.

Nakilat tha se anija ka mbetur e sigurt dhe në gjendje pune pas incidentit.

Kompania shtoi se po vlerëson ndikimin e incidentit dhe se po mban kontakte të drejtpërdrejta me autoritetet përkatëse të sigurisë detare në rajon.

Ajo tha se “po vazhdon ta monitorojë nga afër situatën”.

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