Një aeroplan izraelit shënjestrohet nga një raketë tokë-ajër mbi Iran

Një aeroplan izraelit shënjestrohet nga një raketë tokë-ajër mbi Iran

Ushtria e Izraelit tha sot se një nga avionët e saj u shënjestrua nga një raketë tokë-ajër gjatë një “aktiviteti operacional” në hapësirën ajrore të Iranit, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, ushtria tha se gjatë operacionit u identifikua lëshimi i një rakete tokë-ajër drejt avionit dhe se ekuipazhi veproi në përputhje me procedurat operacionale.

“Nuk u shkaktua asnjë dëm ndaj avionit dhe misioni u përfundua sipas planit”, thuhet në deklaratë.

Ushtria pranoi se që nga fillimi i sulmeve ndaj Iranit ka pasur disa përpjekje për të shënjestruar dhe rrëzuar avionë luftarakë izraelitë që operojnë në hapësirën ajrore iraniane.

Sulmet e përbashkëta të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit filluan më 28 shkurt, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.

