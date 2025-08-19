Një 41 vjeçar nga Tetova ndërroi jetë në plazhin e Shkëmbit të Kavajës në Durrës

Një 41 vjeçar nga Tetova ndërroi jetë në plazhin e Shkëmbit të Kavajës në Durrës

Një shtetas 41 vjeçar i Maqedonisë së Veriut ka ndërruar jetë dje në plazhin e Shkëmbit të Kavajës në Durrës. Bëhet fjalë për Agron Saliu nga fshati Odri, Tetovë. Mediat raportojnë se shkak për vdekjen është bërë bllokimi i tij anijen me pedalje, ndërsa ambulanca është vonuar shumë.

Autoritetet kompetente të të dyja vendeve ndërkohë nuk kanë dalë ende me informacione të detajuara.

Lajmin për ikjen e papritur të tij e bënë të ditur miqtë të tij në rrjetin social Facebook.

“Të All’llahut jemi tek Ai do të kthehemi, u nda nga jeta miku im Agron Saliu, varrimi bëhet sotë më 19.08.2025, tek varezat e qytetit pas namazit të iqindisë”, shkruan një familjar i të ndjerit.

Agron Saliu ishte punonjës në Gjykatën Themelore të Tetovës. Ai la pas bashkëshorten dhe dy vajza.

Ceremonia e varrimit pritet të bëhet sot në Tetovë.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti turk thekson shqetësimet urgjente humanitare dhe aleancën e palëkundur me Spanjën

Presidenti turk thekson shqetësimet urgjente humanitare dhe aleancën e palëkundur me Spanjën

Policia jep detaje për aksidentin tragjik ku humbën jetën dy persona

Policia jep detaje për aksidentin tragjik ku humbën jetën dy persona

QMK njofton se tre zjarre janë regjistruar në hapësirë të hapur, njëri është ende aktiv

QMK njofton se tre zjarre janë regjistruar në hapësirë të hapur, njëri është ende aktiv

Mexhiti: Bulevardi ‘Cvetan Dimov’ me 6 korsi dhe shteg biçikletash, investim 10 milionë euro

Mexhiti: Bulevardi ‘Cvetan Dimov’ me 6 korsi dhe shteg biçikletash, investim 10 milionë euro

Andonovski: Sistemi elektronik i menaxhimit të dokumenteve do të modernizohet plotësisht deri në fund të vitit

Andonovski: Sistemi elektronik i menaxhimit të dokumenteve do të modernizohet plotësisht deri në fund të vitit

Ndalohet një shtetas i Rumanisë në Tabanoc, kapet me lëndë narkotike

Ndalohet një shtetas i Rumanisë në Tabanoc, kapet me lëndë narkotike