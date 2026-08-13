Nivelet historike të ulëta të Danubit paralizojnë reaktorët bërthamorë në Rumani dhe Hungari, mbyllet centrali i Cernavodës

Nivelet historike të ulëta të Danubit paralizojnë reaktorët bërthamorë në Rumani dhe Hungari, mbyllet centrali i Cernavodës

Pjesa më e madhe e Evropës po përballet me një valë tjetër të nxehti këtë verë për shkak të thatësirave që i kanë çuar lumenjtë në nivele historike të ulëta.

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Termocentrali i Cernavodës, i cili zakonisht gjeneron një të pestën e energjisë elektrike të Rumanisë, është mbyllur vetëm një herë më parë, në vitin 2003, për shkak të thatësirës.

Kompania kombëtare e energjisë bërthamore Nuclearelectrica kishte mbyllur tashmë një nga dy reaktorët e centralit muajin e kaluar dhe njoftoi të enjten se duhej të mbyllte edhe të dytin “për shkak të rënies së ndjeshme dhe të vazhdueshme të nivelit të ujit të lumit Danub”.

“Ne nuk parashikojmë një rinisje brenda dhjetë ditëve të ardhshme”, tha për AFP drejtori i uzinës, Romeo Urjan.

Rumania ishte përpjekur të shmangte një mbyllje të plotë të dy reaktorëve 700 MW të centralit.

Kishte parashikuar një buxhet prej më shumë se dy milionë eurosh për të provuar të devijonte rrjedhën e Danubit në mënyrë që të ruante ftohjen e reaktorëve, duke përfshirë shpërthimin e një shkëmbi dhe fundosjen e katër barkave të mbushura me shkëmbinj në lumë.
Pjesa më e madhe e Evropës po përballet me një valë tjetër të nxehti këtë verë për shkak të thatësirave që i kanë çuar lumenjtë në nivele historike të ulëta.

Termocentrali i Cernavodës, i cili zakonisht gjeneron një të pestën e energjisë elektrike të Rumanisë, është mbyllur vetëm një herë më parë, në vitin 2003, për shkak të thatësirës.

Kompania kombëtare e energjisë bërthamore Nuclearelectrica kishte mbyllur tashmë një nga dy reaktorët e centralit muajin e kaluar dhe njoftoi të enjten se duhej të mbyllte edhe të dytin “për shkak të rënies së ndjeshme dhe të vazhdueshme të nivelit të ujit të lumit Danub”.

“Ne nuk parashikojmë një rinisje brenda dhjetë ditëve të ardhshme”, tha për AFP drejtori i uzinës, Romeo Urjan.

Rumania ishte përpjekur të shmangte një mbyllje të plotë të dy reaktorëve 700 MW të centralit.

Kishte parashikuar një buxhet prej më shumë se dy milionë eurosh për të provuar të devijonte rrjedhën e Danubit në mënyrë që të ruante ftohjen e reaktorëve, duke përfshirë shpërthimin e një shkëmbi dhe fundosjen e katër barkave të mbushura me shkëmbinj në lumë.
Pjesa më e madhe e Evropës po përballet me një valë tjetër të nxehti këtë verë për shkak të thatësirave që i kanë çuar lumenjtë në nivele historike të ulëta.

Termocentrali i Cernavodës, i cili zakonisht gjeneron një të pestën e energjisë elektrike të Rumanisë, është mbyllur vetëm një herë më parë, në vitin 2003, për shkak të thatësirës.

Kompania kombëtare e energjisë bërthamore Nuclearelectrica kishte mbyllur tashmë një nga dy reaktorët e centralit muajin e kaluar dhe njoftoi të enjten se duhej të mbyllte edhe të dytin “për shkak të rënies së ndjeshme dhe të vazhdueshme të nivelit të ujit të lumit Danub”.

“Ne nuk parashikojmë një rinisje brenda dhjetë ditëve të ardhshme”, tha për AFP drejtori i uzinës, Romeo Urjan.

Rumania ishte përpjekur të shmangte një mbyllje të plotë të dy reaktorëve 700 MW të centralit.

Kishte parashikuar një buxhet prej më shumë se dy milionë eurosh për të provuar të devijonte rrjedhën e Danubit në mënyrë që të ruante ftohjen e reaktorëve, duke përfshirë shpërthimin e një shkëmbi dhe fundosjen e katër barkave të mbushura me shkëmbinj në lumë.

MARKETING

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