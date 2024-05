Nisin takimet e grupeve të punës VMRO-VLEN, Azir Aliu: Do flasim për metodologjinë e punës, për resorët…

Ditën e sotme kanë filluar bisedimet mes grupeve të punës të VMRO-DPMNE-së dhe VLEN-it, për formimin e Qeverisë së re.

Në një deklaratë për mediat, Azir Aliu, tha se pas takimit do të ketë komunikatë nga partitë.

“Do të flasim për metodologjinë e punës dhe dinamikën e punës”, ka theksuar Aliu.

Në pyetjen se sa takime pritet të mbahen, Aliu tha se do të shohin dhe se takimi i ardhshëm do të jetë më konkret sa i përket resorëve.

