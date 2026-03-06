Nis takimi konsultativ me Osmanin dhe liderët e partive politike pa Kurtin

Nis takimi konsultativ me Osmanin dhe liderët e partive politike pa Kurtin

Ka nisur takimi konsultativ mes presidentes së vendit, Vjosa Osmani, dhe liderëve të disa prej partive politike parlamentare lidhur me procesin e zgjedhjeve të reja në Kosovë.

Në këtë takim po marrin pjesë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, si dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj.

Takimi është thirrur nga presidentja për të zhvilluar konsultime me përfaqësuesit e partive politike në lidhje me zhvillimet e fundit politike dhe mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja parlamentare.

Në këtë takim nuk po merr pjesë kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti.

MARKETING

Të ngjajshme

Ushtria izraelite kërcënon të sulmojë zonën industriale në Qom të Iranit

Ushtria izraelite kërcënon të sulmojë zonën industriale në Qom të Iranit

Shpërthime të fuqishme njëri pas tjetrit në Teheran

Shpërthime të fuqishme njëri pas tjetrit në Teheran

PTHP: Është hapur rast për parregullsi të mundshme në veprimet e Qendrës për Çështje Sociale për tragjedinë në Karposh të Shkupit

PTHP: Është hapur rast për parregullsi të mundshme në veprimet e Qendrës për Çështje Sociale për tragjedinë në Karposh të Shkupit

SHBA harxhoi 3.7 miliardë dollarë për 100 orët e para të luftës me Iranin

SHBA harxhoi 3.7 miliardë dollarë për 100 orët e para të luftës me Iranin

Gjykata Kushtetuese e Kosovës pritet të vendosë për kërkesën e Haxhiut lidhur me zgjedhjen e presidentit

Gjykata Kushtetuese e Kosovës pritet të vendosë për kërkesën e Haxhiut lidhur me zgjedhjen e presidentit

Uji në Strugë ende është i pasigurt për pije

Uji në Strugë ende është i pasigurt për pije