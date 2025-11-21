Nis samiti në Tiranë, kryeministri Rama pret komisioneren Marta Kos dhe homologun Kurti dhe ambasadorin Gonzato
Këtë të premte, Tirana pret samitin “Plani i Rritjes, rruga jonë në BE”, ku liderët e Ballkanit Perëndimor do të ndajnë diskutime për planin e rritjes, integrimin ekonomik dhe transformimin e rajonit drejt Tregut të Bashkimit Europian.
Kryeministri Edi Rama sapo ka pritur komisioneren për Zgjerim, Marta Kos.
Pas saj mbërriti edhe kryeministrja e Bosnje-Hercegovinës si dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti.
Ndërkohë kreu i qeverisë po pret të mbërrijnë edhe liderët e Ballkanit Perëndimor.