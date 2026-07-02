Nis pagesa e K-15 në sektorin privat, minimumi për vitin 2026 është 19.116 denarë
Kompanitë e sektorit privat tani mund të fillojnë të paguajnë kompensimin vjetor të pagës (K-15), me shumën minimale për vitin 2026 që është 19,116 denarë.
Shpërblimi minimal llogaritet bazuar në pagën mesatare neto për shkurt, mars dhe prill të këtij viti, e cila është rreth 47,790 denarë.
Sipas Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive për Sektorin Privat, minimumi K-15 është 40 përqind e kësaj baze.
Punonjësit në sektorin privat që kanë të paktën gjashtë muaj shërbim të vazhdueshëm tek i njëjti punëdhënës gjatë vitit kalendarik kanë të drejtë për kompensim. Punëdhënësit mund të paguajnë një shumë më të lartë nëse kjo parashikohet në një marrëveshje kolektive ose në një akt të brendshëm të kompanisë.
Në raste të caktuara, kompanitë që operojnë me humbje ose përballen me vështirësi financiare mund të paguajnë një shumë më të ulët ose të përjashtohen nga ky detyrim, por vetëm nëse plotësojnë kërkesat ligjore dhe kanë dokumentacion dhe vendime të përshtatshme të marra në përputhje me rregulloret.
Nëse punëdhënësit nuk paguajnë kompensimin e përcaktuar me ligj, ata mund të përballen me inspektime dhe gjoba.
Punëtorët, nga ana tjetër, kanë të drejtë të paraqesin një ankesë në Inspektoratin Shtetëror të Punës ose të ushtrojnë të drejtat e tyre në gjykatë.
E drejta për pagë vjetore është një e drejtë ligjore e punëtorëve që rrjedh nga negociatat kolektive dhe rregulloret e punës në fuqi.