Nis një kapitull i ri, Leo Messi blen zyrtarisht klubin spanjoll
Leo Messi bëhet pronar i një klubi. “Club Deportivo Eldense njofton zyrtarisht blerjen e klubit nga Leo Messi, duke hapur një kapitull të ri dhe emocionues në historinë tonë më shumë se 100-vjeçare”, thuhet në një deklaratë nga klubi spanjoll i Serie B.
“Ardhja në futbollin profesionist spanjoll të një prej figurave më të rëndësishme në historinë e sportit si pronar i CD Eldense shënon fillimin e një projekti afatgjatë që synon promovimin e zhvillimit sportiv, institucional dhe shoqëror të klubit”, ishte deklarata e klubit që militon në kategorinë e dytë spanjolle.