Nis festa në Prishtinë, mbështetësit e Vetëvendosjes “pushtojnë” rrugët

Pas daljes së rezultateve paraprake, por ende jo përfundimtare, të zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit, Lëvizja Vetëvendosje ka organizuar festime në kryeqytet. Mbështetës të saj janë mbledhur në qendër të Prishtinës, ku atmosfera u shoqërua me fishekzjarrë dhe brohoritje.

Sipas të dhënave paraprake, Vetëvendosje ka siguruar mbi gjysmën e votave për Kuvendin, duke shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Rezultati e konfirmon këtë forcë politike si fituese bindëse të procesit zgjedhor.

