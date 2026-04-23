Nipi publikon amanetin e fundit të Rexhep Qosjes: Jam kujdesur të jetoj thjesht, ashtu dua të jem edhe i varrosur

Valjet Qosja, nipi i shkrimtarit të ndjerë Rexhep Qosja, ka bërë publike një letër të cilën e ka cilësuar si amanetin e fundit të akademikut.

Në dokumentin e shkruar në vitin 2016, Qosja shpreh dëshirën që të varroset pa ritual fetar, pa prani zyrtare dhe pa ceremoni publike, duke kërkuar vetëm pjesëmarrjen e familjarëve.

Ai thekson se ka jetuar me bindje shkencore dhe kritike ndaj pushtetit, ndërsa varrimin e kërkon të thjeshtë, pranë bashkëshortes së tij, pa fjalime apo mbulim mediatik.

Në letrën e tij, Rexhep Qosja shprehet se ka jetuar dhe vepruar në shërbim të lirisë, kulturës dhe shoqërisë shqiptare, duke lënë vlerësimin për trashëgiminë e tij në dorë të historisë.

