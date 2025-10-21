Nino Vasevit i vazhdohet paraburgimi
Me dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar nga Prokuroria vazhdoi gjykimi për rastin “Onkologjia 2”.
Në seancë dëshmuan ish-anëtarë të Bordit Drejtues të Klinikës së Onkologjisë nga viti 2018 deri në vitin 2024, të cilët sqaruan se në mbledhjet nuk u ishte paraqitur gjendja e plotë financiare e Klinikës, por vetëm se nuk kishte tejkalim të buxhetit.
Njëri nga dëshmitarët theksoi se nuk kishin anëtarë me ekspertizë ekonomike.
Të akuzuarit Vasev dhe Nuhi e mohuan fajin.
Gjykata Penale ia zgjati paraburgimin ish-drejtorit të Klinikës Onkologjike Nino Vasev.
Mbrojtja e Vasevit, avokati Bobi Spirkovski, paralajmëroi ankesë ndaj vendimit për zgjatjen e paraburgimit për 30 ditë të tjera, duke vlerësuar se paraburgimi është vendosur nën presion dhe pa argumente juridike.