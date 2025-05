Nikollovski: Nuk tolerojmë asnjë lloj bashkëpunimi me BDI-në!

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandart Nikollovski ka deklaruar se kryeministri Hristijan Mickoski ka vizion të qartë se ku dëshiron ta shoh shtetin.

Ai ka deklaruar se Qeveria është stabile dhe nuk lejojnë asnjë hapësirë për bashkëpunim formal dhe joformal me BDI-në.

“Ajo që është kyçe është se vizioni i tij është se duhet të jemi të fortë në betejën me krimin e organizuar dhe korrupsionin, të cilët më së shumti ishin prezent tek BDI-ja. Premtimi ynë i qartë ishte se BDI do të jetë në opozitës, dhe BDI është në opozitë, dhe për këtë shkak nuk lejojmë asnjë hapësirë për bashkëpunim me BDI-në, cilidoqoftë elementi në kuadër të Qeverisë dhe në çfarëdolloj forme të bashkëpunimit, qoftë ajo formal, joformal, bashkëpunim vetëm për zgjedhjet lokale dhe këtu është edhe vërejtja kryesore ndaj Arben Taravarit”, ka deklaruar Nikollovski për Sitel

Nikollovski ka theksuar se Qeveria është stabile dhe se qytetarët i përkrahin politikat e VMRO-DPMNE-së. /SHENJA/

MARKETING