Nikollovski: 130 milionë euro të bllokuara, 3.000 biznese dhe 10.000 vende pune të kërcënuara nga bllokimi i fondeve IPARD
Deputeti i LSDM-së dhe ish-Ministri i Bujqësisë, Ljupço Nikollovski, reagoi ndaj intervistës së Ministrit Cvetan Tripunovski, i cili, megjithëse pranoi se programi IPARD ishte pezulluar, as nuk mori përgjegjësi dhe as nuk ofroi zgjidhje, thuhet në kumtesën e LSDM-së.
“Ministri Tripunovski, dukshëm nervoz, doli në televizion dhe në vend që të ofronte një zgjidhje, ai vetë konfirmoi se IPARD ishte pezulluar, pa thënë se sa dëme ishin shkaktuar, pa thënë se sa kohë do të zgjaste hetimi për korrupsionin dhe krimin e bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë, njëri prej të cilëve ishte këshilltari i tij special”, tha Nikollovski.
Ai paralajmëroi se 130 milionë euro fonde evropiane janë në rrezik, para që supozohej të sillnin mbi 3,000 biznese të reja dhe 10.000 vende të reja pune.
“Këto para nuk janë një numër në letër, këto janë grante për njerëz të vërtetë, për bujqit e rinj, për familje që investuan fondet e tyre dhe shpresën se shteti dhe Evropa qëndrojnë pas tyre. Sot ata janë tradhtuar”, theksoi Nikollovski.
Nikollovski dënoi gjithashtu sulmin e ministrit ndaj programeve të mëparshme të suksesshme që krijuan mbi 4.000 prodhues të vegjël të rinj dhe mijëra familje që tani jetojnë me punën e tyre.
“Në vend që të merrte përgjegjësi, ministri sulmoi gjithashtu programet e mëparshme që sollën rezultate reale, ai sulmoi mbi 4,000 prodhues të vegjël të rinj, familje të reja që tani jetojnë me punën e tyre. Programet që ishin simbol i suksesit tani janë cak i kritikave të pakuptimta.
Sot, ofrova zgjidhje konkrete, në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme, për të mirën e bujqve dhe shtetit. Ai i hodhi poshtë ato dhe zgjodhi të akuzonte pa asnjë provë”, shtoi Nikollovski.