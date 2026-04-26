Nikolloski: Treni Urban fillon nga 1 shtatori, poashtu do të blihen pesë trena të mallrave

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandar Nikolloski, tha se Hekurudha e Maqedonisë-Transport ka nënshkruar marrëveshje me BERZH për të paktën pesë lokomotiva të reja të mallrave, ndërsa po punojmë edhe me Bankën Botërore për furnizimin me trena të rinj.

“Këtyre u shtohet edhe projekti për Trenin Urban, ku linja e parë do të fillojë të funksionojë më 1 shtator, si dhe prokurimi i autobusëve të rinj elektrikë”, deklaroi ai.
Nikolloski theksoi se ky është “një nga projektet më të rëndësishme që po e realizojmë, edhe pse nuk është i madh në përmasa”.

“Së pari, do të ndihmojë shumë në uljen e ndotjes në Shkup, së dyti, do të ndryshojë sistemin e jetesës në vendbanimet periferike dhe së treti, do të sjellë një kulturë të përdorimit më të vogël të makinave dhe më shumë të trenit. Dhe më e rëndësishmja – këto janë projekte që i kanë qytetet më të mëdha evropiane. Ne po e shfrytëzojmë me zgjuarsi infrastrukturën ekzistuese që e kemi, vetëm po e përmirësojmë. Tashmë jemi në fazë të avancuar të linjës që shkon nga Zelenikova – Draçevë – Lisicë – Kisela Voda – Aerodrom deri te Stacioni i ri hekurudhor i Shkupit. Duhet të përfundojë deri në fund të qershorit, në mënyrë që nga 1 shtatori të funksionojë kjo linjë”, deklaroi Nikolloski.
Paralelisht me këtë, shton zëvendëskryeministri, po punohet në projektim me Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe në gjysmën e dytë të këtij viti do të shpallet tender edhe për dy linjat e tjera – nga Stacioni i ri hekurudhor përmes Butelit – Shkup Veri deri në Gjorçe Petrov, dhe linja tjetër nga Stacioni i ri hekurudhor përmes Autokomandës – Maxhari dhe përfundon në Ilinden.

Të ngjajshme

Ekipi i FSK-së udhëton drejt Gazës

Ekipi i FSK-së udhëton drejt Gazës

Hoxha u përgjigjet akuzave: Politika e jashtme nuk bëhet me WhatsApp, shqiptarët në RMV janë faktor shtetformues

Hoxha u përgjigjet akuzave: Politika e jashtme nuk bëhet me WhatsApp, shqiptarët në RMV janë faktor shtetformues

Sanchez dënon sulmin kundër Trump: Dhuna nuk është kurrë përgjigjia

Sanchez dënon sulmin kundër Trump: Dhuna nuk është kurrë përgjigjia

Një tërmet me magnitudë 3.6 godet Norvegjinë lindore, më i fuqishmi në mbi dy dekada

Një tërmet me magnitudë 3.6 godet Norvegjinë lindore, më i fuqishmi në mbi dy dekada

Kryediplomati turk zhvillon bisedë telefonike me negociatorët amerikanë për Iranin

Kryediplomati turk zhvillon bisedë telefonike me negociatorët amerikanë për Iranin

Presidenti turk dënon incidentin me të shtëna në darkën e korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë

Presidenti turk dënon incidentin me të shtëna në darkën e korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë