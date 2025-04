Nikolloski: Taravari do bënte vetëvrasje politike nëse bashkëpunon me BDI-në

Nënkryetari i VMRO DPMNE thotë se partia nuk do të devijojë nga premtimi i saj zgjedhor se BDI do të jetë në opozitë. Sipas tij, nëse dikush beson se duhet të bashkëpunojë me BDI-në, atëherë me siguri do të jetë në opozitë. Ai thekson se nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar nga Taravari se do të hyjë në koalicion me BDI-në, por nëse kjo ndodh, atëherë realiteti do të ndryshojë, beson Nikoloski.

Çështja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare me zgjedhje lokale është mbyllur për Nikoloskin. Këtë vjeshtë, qytetarët do të vendosin se cilët do të jenë këshilltarët dhe kryetarët e bashkive të tyre. “Zot i madh, në vitin 2028 do të përballemi përsëri në zgjedhjet parlamentare”, tha Nikoloski.

Zëvendëskryeministri, Ministri i Transportit dhe Zëvendëspresidenti i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikoloski, është i bindur se një politikan me përvojë të jashtëzakonshme si Arben Taravari nuk do të bëjë një veprim që do të rrezikonte pozicionet e tij. Bashkëpunimi me BDI-në do të ishte një manovër me të cilën ai do t’i mbyllte dyert koalicionit qeveritar.

“Ai është shumë me përvojë politike. Ndoshta e kam kritikuar më shumë nga të gjithë ne në qeverinë aktuale, por nëse e lëmë këtë mënjanë, fakti është se ai ka përvojë politike dhe nuk mendoj se është i tillë, le ta them anasjelltas – naiv, që do të hynte në bashkëpunim me BDI-në. Mendoj se publiku e nënvlerëson pak dhe nuk pres që ai të ndërmarrë një hap ku do të kryente vetëvrasje politike. Do të habitesha nëse ai do të tregonte një naivitet të tillë politik. Sigurisht, nuk e përjashtoj një skenar të tillë, por do të habitesha shumë nëse do të ndodhte”, tha Nikoloski.

Sipas tij, përveç bashkëpunimit të mundshëm me BDI-në, nuk ka arsye të tjera pse VMRO-DPMNE ose Kryeministri do të merrnin në konsideratë ndërprerjen e partneritetit me Taravarin, sepse si ministër ai gëzon besimin e anëtarëve të kabinetit.

“Mendoj se edhe qytetarët janë të kënaqur me atë që po bën ai. Patëm një tragjedi të madhe që vështirë se mund të gjente përgjigje nga sisteme shëndetësore më të mëdha se ai maqedonas. Lidhur me bashkëpunimin me BDI-në, nuk ka vend për ta në qeveri. Nëse ndonjë nga partnerët në VLEN mendon se mund të bashkëpunojë me BDI-në dhe kështu ta ketë BDI-në drejtpërdrejt në Qeveri, kjo nuk është realiste dhe ne do t’i përmbahemi asaj politike deri në fund. Ne morëm një mandat me premtimin se BDI do të ishte në opozitë. Dhe do ta mbajmë këtë premtim për këto katër vjet. Nëse dikush mendon se duhet të bashkëpunojë me BDI-në, atëherë sigurisht që do të jetë në opozitë. Por, në këtë moment nuk kemi marrë asnjë njoftim zyrtar nga Taravari se ai do të hyjë në koalicion me BDI-në. Pra, nëse ai hyn në koalicion me BDI-në, atëherë realiteti do të ndryshojë”, thotë nënkryetari i VMRO-DPMNE-së.

Nikoloski është i vetëdijshëm se ka shkëndija mosmarrëveshjesh midis partnerëve të VLEN, por ai u bën thirrje atyre të ulen në një tryezë të përbashkët dhe të kapërcejnë keqkuptimet. Jo sepse do të ndikonte në stabilitetin e qeverisë së udhëhequr nga VMRO-DPMNE, por sepse do të thoshte një largim nga qëllimi më i lartë në kampusin shqiptar, që BDI të ketë përsëri ndikim në trendet politike.

“Është e vështirë për katër persona në shtëpi të kuptojnë njëri-tjetrin, dhe jo, nga ana tjetër, katër parti politike me interesat e tyre. Por ka një qëllim më të lartë. Për shqiptarët, ndryshimi po ndodh për herë të parë. Dhe mendoj se ky është qëllimi më i lartë që këto katër parti politike duhet t’i shërbejnë, dhe për atë qëllim më të lartë politik ata duhet të gjejnë një marrëveshje politike se si të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Nëse e gjejnë apo jo, në fund të fundit, varet prej tyre. Ne nuk jemi as mësues, as nuk mund të jemi tutorët e tyre dhe t’u themi atyre se çfarë të bëjnë. Mund t’i këshillojmë, mund të apelojmë, por në fund vendimi nëse do të ketë një marrëveshje apo jo është i tyre, por ata nuk duhet të harrojnë se cili është qëllimi më i lartë. Përndryshe, qeveria është e qëndrueshme. Sipas shifrave, edhe ne vetë si VMRO-DPMNE mund ta udhëheqim qeverinë. Me ZNAM kemi edhe një shumicë të qëndrueshme, por sigurisht realiteti në Maqedoni është i tillë dhe është mirë të kemi partnerë nga blloku shqiptar. Por nëse dikush dëshiron të largohet nga qeveria, ne kemi një numër mjaftueshëm të madh deputetësh për t’u ndjerë rehat dhe për t’i realizuar ato “projekte”, thotë Nikoloski, pa u përgjigjur në mënyrë eksplicite nëse legjitimiteti politik i qeverisë midis shqiptarëve etnikë do të vihej në pikëpyetje nëse, përveç Ahmetit, jashtë saj do të ishte edhe Taravari.

Duke marrë parasysh këtë konstelacion, ai ende beson se nuk ka arsye që mund të provokojnë zgjedhje të parakohshme parlamentare, së bashku me zgjedhjet lokale.

“Vitin e kaluar, qytetarët shprehën qartë vullnetin e tyre dhe thanë se kush mendojnë se duhet ta udhëheqë qeverinë. Ne kemi një shumicë prej pothuajse dy të tretash prej 78 deputetësh dhe ka interes për ta rritur atë. Dhe nëse do të donim, ndoshta mund të shkonim mbi 81-82 deputetë pa asnjë problem. Pra, mendoj se qytetarët ishin të qartë, vendimtarë vitin e kaluar. Ka zgjedhje të rregullta lokale. Qytetarët do të dalin, do të thonë se kush duan të jenë këshilltarët e tyre, kryetarët e bashkive dhe kaq për aktivitetet zgjedhore për këtë vit. Epo, me vullnetin e Zotit, në vitin 2028 do të përballemi përsëri me njëri-tjetrin në zgjedhjet parlamentare. Kjo është një çështje e mbyllur. Do të ketë vetëm zgjedhje lokale këtë vjeshtë”, tha Nikoloski.

