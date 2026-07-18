Nikolloski: Rikonstruimi i Aeroportit të Ohrit po zhvillohet sipas dinamikës së përcaktuar, do të përfundojë deri në fund të verës
Rikonstruimi i Aeroportit të Ohrit po zhvillohet sipas dinamikës së përcaktuar. Progresi është rreth 80 deri në 90 për qind dhe pritet që rikonstruimi të përfundojë sipas afatit të përcaktuar, gjegjësisht deri në fund të verës.
Zëvendëskryeministri dhe ministër i Transportit Aleksandar Nikolloski thotë se po punohet paralelisht në katër projekte dhe se realizimi po shkon mirë.
“Atje kemi katër projekte që zhvillohen paralelisht. Progresi është diku midis 80 dhe 90 për qind në secilin prej tyre. Afati që kemi vendosur për përfundim është fundi i verës dhe mendoj se ky afat do të respektohet. Paralelisht, nga 15 gushti, institucionet kompetente do të fillojnë punën, kryesisht Agjencia e Aviacionit Civil, Kontrolli i Fluturimit, M-NAV, Agjencia për Siguri Kombëtare, Dogana dhe MPB, në mënyrë që aeroporti të jetë funksional dhe të arrihen të gjitha standardet e sigurisë”, deklaroi sot Nikolloski, i cili së bashku me kryeministrin Hristijan Mickoski është për vizitë në Debarcë.
Me rikonstruimin, siç theksoi, praktikisht do të krijojë një aeroport të ri me një ndërtesë të re administrative dhe një ndërtesë të re terminali, që do të thotë shumë më tepër hapësirë për ulje dhe ngritje.
“Jam i kënaqur që Aeroporti i Ohrit po rritet si në numra absolutë ashtu edhe në përqindje sipas raporteve të fundit, dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë në periudhën e ardhshme”, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.