Nikolloski: Rikonstruimi i Aeroportit të Ohrit po zhvillohet sipas dinamikës së përcaktuar, do të përfundojë deri në fund të verës

Nikolloski: Rikonstruimi i Aeroportit të Ohrit po zhvillohet sipas dinamikës së përcaktuar, do të përfundojë deri në fund të verës

Rikonstruimi i Aeroportit të Ohrit po zhvillohet sipas dinamikës së përcaktuar. Progresi është rreth 80 deri në 90 për qind dhe pritet që rikonstruimi të përfundojë sipas afatit të përcaktuar, gjegjësisht deri në fund të verës.

 Zëvendëskryeministri dhe ministër i Transportit Aleksandar Nikolloski thotë se po punohet paralelisht në katër projekte dhe se realizimi po shkon mirë.

“Atje kemi katër projekte që zhvillohen paralelisht. Progresi është diku midis 80 dhe 90 për qind në secilin prej tyre. Afati që kemi vendosur për përfundim është fundi i verës dhe mendoj se ky afat do të respektohet. Paralelisht, nga 15 gushti, institucionet kompetente do të fillojnë punën, kryesisht Agjencia e Aviacionit Civil, Kontrolli i Fluturimit, M-NAV, Agjencia për Siguri Kombëtare, Dogana dhe MPB, në mënyrë që aeroporti të jetë funksional dhe të arrihen të gjitha standardet e sigurisë”, deklaroi sot Nikolloski, i cili së bashku me kryeministrin Hristijan Mickoski është për vizitë në Debarcë.

Me rikonstruimin, siç theksoi, praktikisht do të krijojë një aeroport të ri me një ndërtesë të re administrative dhe një ndërtesë të re terminali, që do të thotë shumë më tepër hapësirë ​​për ulje dhe ngritje.

“Jam i kënaqur që Aeroporti i Ohrit po rritet si në numra absolutë ashtu edhe në përqindje sipas raporteve të fundit, dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë në periudhën e ardhshme”, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjorgjievski: Gostivari nuk është vetëm, Shkupi dërgon ujë të pijshëm për banorët

Gjorgjievski: Gostivari nuk është vetëm, Shkupi dërgon ujë të pijshëm për banorët

Zjarret në Kanada mbulojnë SHBA-në me tym, mbi 100 milionë njerëz përballen me ajër të rrezikshëm

Zjarret në Kanada mbulojnë SHBA-në me tym, mbi 100 milionë njerëz përballen me ajër të rrezikshëm

Europol shkatërron rrjetin e laboratorëve të drogës në Gjermani dhe Holandë

Europol shkatërron rrjetin e laboratorëve të drogës në Gjermani dhe Holandë

Kryediplomati turk do të vizitojë Katarin për bisedime mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale

Kryediplomati turk do të vizitojë Katarin për bisedime mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale

Andonovski me akuza për skandalin në Gostivar: Koalicioni LSDM, BDI dhe Taravari e ka sjellë qytetin në kolaps

Andonovski me akuza për skandalin në Gostivar: Koalicioni LSDM, BDI dhe Taravari e ka sjellë qytetin në kolaps

ISHP: Ujërat e zeza e ndotin Liqenin e Ohrit

ISHP: Ujërat e zeza e ndotin Liqenin e Ohrit