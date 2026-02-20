Nikolloski: Problemi me transportuesit është lart në agjendën në Bruksel, pritet një zgjidhje së shpejti

Nikolloski: Problemi me transportuesit është lart në agjendën në Bruksel, pritet një zgjidhje së shpejti

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikoloski, tha se problemi i transportuesve maqedonas me sistemin e ri EES është ngritur në Komisionin Evropian dhe pritet të zgjidhet së shpejti.

Ai deklaroi se Qeveria po komunikon intensivisht me institucionet evropiane për të mbrojtur kompanitë e transportit nga Maqedonia.

Sipas tij, me strategjinë e re të vizave të BE-së, transportuesit për herë të parë po trajtohen si kategori profesionale. Aktualisht po shqyrtohen disa mundësi: lëshimi i vizave të veçanta nga shtetet e zonës Shengen, përjashtimi i shoferëve nga kufizimet sipas modelit të pilotëve dhe makinistëve, ose trajtimi i tyre si punëtorë ndërkufitarë.

Nikoloski bëri të ditur se janë mbajtur tre takime me përfaqësues të BE-së dhe se zbatimi i sistemit EES është shtyrë deri në fund të shtatorit.

Ai u shpreh optimist se deri atëherë do të gjendet një zgjidhje, duke theksuar se kjo çështje i përket biznesit dhe nuk duhet të politizohet.

MARKETING

Të ngjajshme

Përleshje me armë zjarri në Tetovë

Përleshje me armë zjarri në Tetovë

Al nuk do të zëvendësojë rolet njerëzore – mesazhi i dy liderëve të industrisë

Al nuk do të zëvendësojë rolet njerëzore – mesazhi i dy liderëve të industrisë

Gjashtë të vrarë dhe mbi 25 të plagosur në sulmet ajrore izraelite në Libanin lindor

Gjashtë të vrarë dhe mbi 25 të plagosur në sulmet ajrore izraelite në Libanin lindor

Tirana në tym! Përplasje mes protestuesve dhe policisë, çfarë dimë deri tani për protestën e opozitës

Tirana në tym! Përplasje mes protestuesve dhe policisë, çfarë dimë deri tani për protestën e opozitës

Bastisje në Reçicë të Vogël, gjenden armë dhe privohen nga liria dy persona

Bastisje në Reçicë të Vogël, gjenden armë dhe privohen nga liria dy persona

Osmani takohet me sekretarin Rubio, diskutohet anëtarësimi i Kosovës në NATO

Osmani takohet me sekretarin Rubio, diskutohet anëtarësimi i Kosovës në NATO