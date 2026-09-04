Nikolloski: Ndërtimtaria është nxitës i fuqishëm i Ekonomisë së vendit tonë

Nikolloski: Ndërtimtaria është nxitës i fuqishëm i Ekonomisë së vendit tonë

Në tremujorin e dytë të vitit 2026, ndërtimtaria u rrit me një shifër të madhe prej 21,9 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, publikoi në profilin e tij në Fejsbuk, zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit ,Aleksandar Nikolloski.

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Ai thekson se janë përfunduar punime me vlerë totale prej 14,9 miliardë denarë ose përafërsisht 242 milionë euro dhe se rritja e ndërtimtarisë është një mbështetëse e mirë e ekonomisë vendase.

“Këto shifra tregojnë se politikat e Qeverisë po japin rezultate, investimet në: autostrada, rrugë eksprese, hekurudha, mbi 1.200 projekte në komuna, aeroporte do të vazhdojnë me një ritëm edhe më të shpejtë. Po e bëjmë vendin një udhëkryq të vërtetë strategjik në Ballkan. Po e ndërtojmë Maqedoninë”, shkroi zëvendëskryeministri Nikolloski.

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