Nikolloski: Ndërtimi i autostradave dhe hekurudhave është prioritet strategjik për Maqedoninë
“Si një vend ballkanik pa dalje në det, po bëjmë investime të mëdha në zhvillimin dhe modernizimin e dy korridoreve evropiane 8 dhe 10 që kalojnë nëpër Maqedoni. Po punojmë për ndërtimin e autostradave në Korridorin 8, dhe po ndërtojmë edhe një hekurudhë në pjesën lindore të këtij korridori. Paralelisht, kemi filluar ndërtimin e një hekurudhe me shpejtësi të lartë në Korridorin 10, dhe po punojmë edhe për futjen e sistemeve ITS në pjesën rrugore. Së bashku me fqinjët tanë, po punojmë edhe për zgjerimin e pikave kufitare”, tha zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski në eventin global “Lidhja e Ditëve të Evropës” të mbajtur në Bruksel.
Në panelin mbi Ballkanin Perëndimor – Mesdheun Lindor, zëvendëskryeministri Nikolloski theksoi rëndësinë politike dhe ekonomike të korridoreve dhe investimeve që po bëhen në Maqedoni.
“Në Korridorin 8 në krahun lindor, po investojmë në autostrada dhe hekurudha. Në seksionin e autostradës, kemi përfunduar seksionin e parë dhe presim që seksioni i dytë të fillojë vitin e ardhshëm së bashku me Bashkimin Evropian dhe Bankën Evropiane të Investimeve si institucioni kryesor financiar, për të cilin ju falënderoj për bashkëpunimin e shkëlqyer. Sa i përket hekurudhës, ka tre seksione: kemi përfunduar seksionin e parë, i dyti është në ndërtim e sipër dhe duhet të përfundojë deri në fund të vitit 2028”.
“Javën e kaluar, përsëri së bashku me BEI-në, nisëm procedurën e prokurimit për të zgjedhur një kontraktor për ndërtimin e seksionit të tretë – faza më e vështirë e korridorit hekurudhor. Është vetëm 23.1 kilometra i gjatë, por 75% e tij janë struktura – mbi 20 tunele dhe 56 ura, gjë që tregon se sa i vështirë është projekti. Ai kalon pas një qyteti kufitar dhe hyn në tunelin e përbashkët që do të ndërtojmë së bashku me Bullgarinë. Ky është një nga lajmet e pakta pozitive që kemi aktualisht me Bullgarinë – nëntorin e kaluar nënshkruam një marrëveshje të përbashkët ndërqeveritare për ndërtimin e këtij tuneli ndërkufitar i cili duhet të hapë të gjithë Korridorin 8. Nëse gjithçka shkon mirë…, sipas planit, brenda 5 vitesh nga përzgjedhja e kontraktorit deri në vitet 2031-2032 duhet të kemi një lidhje të plotë hekurudhore midis Shkupit, Sofjes, Burgasit, Varnës dhe Odesës”, tha Nikolloski.
Ai gjithashtu theksoi se Shqipëria po bën gjithashtu një punë të shkëlqyer dhe po investon shumë si në autostrada ashtu edhe në hekurudha.
“Me punë ekipore, mund të arrijmë të njëjtin qëllim deri në vitet 2031-2032 për një lidhje të plotë autostrade dhe hekurudhore me Shqipërinë, që do të thotë se së shpejti do të jemi në gjendje të udhëtojmë me makinë ose tren nga porti i Durresit në Burgas dhe Varna nëpërmjet Shkupit”, theksoi Nikoloski.