Nikolloski: Janë hapur 22 linja të reja ajrore që lidhin Maqedoninë me të gjithë Evropën

Nikolloski: Janë hapur 22 linja të reja ajrore që lidhin Maqedoninë me të gjithë Evropën

Janë hapur 22 linja të reja ajrore që e lidhin Maqedoninë me të gjithë Evropën, thotë zëvendëskryeministri dhe ministër i Transportit Aleksandar Nikolloski në një postim në rrjetet sociale, duke ndarë një hartë me linjat ajrore të reja të vendosura drejt Evropës nga dy aeroportet vendase nga viti 2024 deri në vitin 2026.

Nikolloski, në një postim në Fejsbuk, thekson se fuqishëm po zhvillohet  trafiku ajror në shtet.

“Aeroportet në shtet me një numër më të madh të pasagjerëve po bëhen liderë në rajon. Vazhdojmë në periudhën e ardhshme me edhe më shumë aktivitete që synojnë forcimin e trafikut ajror”, ka shkruar zëvendëskryeministri Nikolloski.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti: Asfalt i ri dhe standard urban në rrugën “Metodija Mitevski”

Mexhiti: Asfalt i ri dhe standard urban në rrugën “Metodija Mitevski”

Zelenskyy: Kreu i ekipit negociator të Ukrainës do të takohet me të dërguarit e SHBA-së më 26 shkurt

Zelenskyy: Kreu i ekipit negociator të Ukrainës do të takohet me të dërguarit e SHBA-së më 26 shkurt

Perinski: Mbi 220 milionë euro në dispozicion të komunave – Berova shembull për zhvillim të qëndrueshëm lokal

Perinski: Mbi 220 milionë euro në dispozicion të komunave – Berova shembull për zhvillim të qëndrueshëm lokal

Ministri kroat i Punëve të Jashtme Radman nesër dhe pasnesër për vizitë zyrtare në vend

Ministri kroat i Punëve të Jashtme Radman nesër dhe pasnesër për vizitë zyrtare në vend

Mbrojtja e pronarit të “Puls”, Dejan Jovanov, kërkon që ai të transferohet në burgun e Idrizovës

Mbrojtja e pronarit të “Puls”, Dejan Jovanov, kërkon që ai të transferohet në burgun e Idrizovës

BDI: Fillkovi e barazon gjuhën shqipe me zero, VLEN hesht

BDI: Fillkovi e barazon gjuhën shqipe me zero, VLEN hesht