Nikolloski: Ende mbaj qëndrimin se Shqipëria nuk do të bëhet anëtare e BE-së në një të ardhme të afërt
MARKETING
Është mirë që po ndjekim një politikë dinjitoze në lidhje me integrimin evropian dhe nuk e poshtërojmë kombin dhe shtetin tonë. Ne nuk gjunjëzohemi, por e ndjekim politikën me dinjitet. Kjo u tha nga zv. kryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me hyrjen e vendit në BE, por edhe për qëndrimin e shprehur së fundmi të kryeministrit Hristijan Mickoski se është i përgatitur të presë me dekada pa ndryshime kushtetuese, domethënë se qeveria aktuale nuk do të dorëzohet para kërkesave për ndryshime kushtetuese nëse nuk merr garanci të qarta për procesin e integrimit evropian.
Qëndrimi i vendit ndaj anëtarësimit në Bashkimin Evropian, siç thotë ai, është i qartë dhe konsistent.
MARKETING
“Ne po bëjmë atë që është në fuqinë tonë. Në Planin e Rritjes, ne jemi shumë përpara vendeve të rajonit, gjë që do të konfirmohet në raportin e ri që pritet në qershor. Sa i përket reformave, ne po zbatojmë atë që kërkohet, por ka segmente ku nuk kemi ndikim”, tha Nikolloski në emisionin “Samo Intervju” në “Kanal5”.
Sipas tij, sfida e vërtetë në të gjithë situatën nuk është Sofja, por mungesa e një vendimi të qartë midis qendrave kryesore evropiane mbi zgjerimin e ardhshëm të Bashkimit Evropian.
“Është e qartë se Sofja nuk është problemi i vetëm, por se është një justifikim i mirë për të mos zgjidhur problemin. Ne po presim që disa kryeqytete të mëdha të vendosin nëse duan zgjerimin e BE-së apo jo. Nëse ka vullnet politik, çështja me Bullgarinë mund të zgjidhet brenda një pasdite”, tha Nikolloski.
Lidhur me deklaratën e tij të mëparshme se Shqipëria nuk do të bëhet anëtare e BE-së në të ardhmen e afërt, Nikolloski tha se ai ende qëndron pas këtij qëndrimi, duke sqaruar se kjo nuk është për shkak të reformave të pamjaftueshme në Shqipëri, por për shkak të pasigurisë brenda vetë Unionit në lidhje me zgjerimin. Të njëjtën gjë e mendon edhe për Serbinë dhe Malin e Zi.
“Më vjen keq që kam të drejtë, sepse qëllimi im ishte të paralajmëroja në kohën e duhur. Roli i politikanëve është të marrin vendime bazuar në informacion, por edhe të informojnë publikun për realitetin, në mënyrë që ai të mund të përshtatet në përputhje me rrethanat”, shtoi ai