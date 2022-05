Nikolla Micevski: Bllokimin e fillojmë nga Kuvendi, aty ku miratohen ligje të këqija dhe të dëmshme

Koordinatori i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-së, Nikolla Micevski ka thënë se prej nesër pritet të fillojë bllokimi aktiv i të gjitha ligjeve dhe politikave të përfaqësuara nga kjo qeveri.

“Bllokimi i Kuvendit është pasojë dhe reaksion i veprimit të qeverisë së Kovaçevskit të cilët nuk treguan ndjesi burrshtetase dhe refuzuan çfarëdo dialogu për çështjet e rëndësishme për shtetin. Do të fillojmë nga Kuvendi sepse ky është institucioni ku miratohen ligje të këqija dhe të dëmshme. Vijon rishikimi i buxhetit në të cilin do të marrin pjesë aktivisht dhe do t’i themi të gjitha vërejtjet tona, do të potencojmë të gjitha nenet përmes të cilëve dëshirojnë ta zbrazin buxhetin”, ka thënë Micevski, përcjell SHENJA.