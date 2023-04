Nikica Korubin: Marrëveshja e Ohrit, Prespës dhe Bullgarisë janë themelet mbi të cilat ekziston Maqedonia e Veriut

Në emisionin “Intervistë në SHENJA”, analistja politike, Nikica Korubin, duke folur për ndryshimet kushtetuese, tha se kohë më parë, para se të bëhet kërkesë edhe e palës evropiane, vendosjea e bullgarëve në preambulën e kushtetutës, tek ne u pranua me duar të hapura, nuk ishte ndonjë problem as për opozitën e as për pozitën.

“Pas dy viteve, është ngritur në një çështje madhore në shtet. Ky ndryshim ndodhi për shkak se në atë moment nuk ishte obligim dhe ishte e lehtë për tu premtuar por nuk e kanë menduar seriozisht se mund të shndërrohet në obligim formal. Ashtu siç nuk e kanë menduar se do bëhet formalitet tre marrëveshjes, ajo e Ohrit, Prespës dhe me Bullgarinë, të cilat marrëveshje do të thoja unë e garantojnë ekzistimin e shtetit. Të gjitha tre marrëveshje u futën në kornizën negociuese me çka BE në një farë mënyra na rikujtoi se cilat janë themelet mbi bazat e të cilave ekziston Maqedonia e Veriut si shtet sovran e cila pavarësinë e saj e fiton në vitin 1991”, ka deklaruar Korubin.