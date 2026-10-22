Nigeri, të paktën 10 të vdekur dhe shtatë të zhdukur pas përmbysjes së një varke

Nigeri, të paktën 10 të vdekur dhe shtatë të zhdukur pas përmbysjes së një varke

Të paktën 10 persona humbën jetën ndërsa shtatë u zhdukën pasi një varkë u përmbys gjatë një konfrontimi që përfshiu anëtarë të komunitetit dhe persona me uniforma ushtarake lidhur me një derdhje nafte në Deltën e Nigerit të pasur me naftë të Nigerisë, thanë sot udhëheqësit e komunitetit për Anadolu.

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Ata thanë se aksidenti ndodhi në ujërat Robertkiri në Mbretërinë Kula, Zona e Qeverisjes Vendore Akuku-Toru e shtetit Rivers ndërsa banorët po protestonin lëvizjen e një anijeje nafte mes mosmarrëveshjeve të pazgjidhura në lidhje me një derdhje të supozuar nafte dhe ankesave të tjera që përfshinin operacionet në Oil Mining Lease (OML) 55.

Udhëheqësi i komunitetit të prekur, Jonah Joshua tha se “tetë persona u shpëtuan të gjallë ndërsa shtatë të tjerë mbetën të zhdukur ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë”. Në mesin e të zhdukurve përfshihen Davies Opiri, sekretar i Komitetit të Zhvillimit të Komunitetit Kula dhe dy anëtarë të një grupi të njohur si Ushtarët Amama.

Udhëheqësit e komunitetit pretenduan se personeli ushtarak mbërriti me varka luftarake për të lehtësuar largimin e anijes së naftës, duke përshkallëzuar tensionet me të rinjtë që kërkonin veprime për shqetësimet mjedisore.

Zëdhënësi i komandës së policisë së shtetit Rivers, Agabe Blessing Kaborlo konfirmoi se komanda ishte në dijeni të incidentit dhe tha se po zhvillohet një hetim për të përcaktuar numrin e viktimave dhe rrethanat e përmbysjes.

Shteti Rivers shtrihet në Deltën e Nigerit, një rajon i madh prodhues nafte ku mosmarrëveshjet rreth ndotjes, kompensimit, kontrollit të burimeve dhe aktiviteteve të kompanive të naftës kanë shkaktuar vazhdimisht tensione.

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