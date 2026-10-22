Nigeri, të paktën 10 të vdekur dhe shtatë të zhdukur pas përmbysjes së një varke
Të paktën 10 persona humbën jetën ndërsa shtatë u zhdukën pasi një varkë u përmbys gjatë një konfrontimi që përfshiu anëtarë të komunitetit dhe persona me uniforma ushtarake lidhur me një derdhje nafte në Deltën e Nigerit të pasur me naftë të Nigerisë, thanë sot udhëheqësit e komunitetit për Anadolu.
Ata thanë se aksidenti ndodhi në ujërat Robertkiri në Mbretërinë Kula, Zona e Qeverisjes Vendore Akuku-Toru e shtetit Rivers ndërsa banorët po protestonin lëvizjen e një anijeje nafte mes mosmarrëveshjeve të pazgjidhura në lidhje me një derdhje të supozuar nafte dhe ankesave të tjera që përfshinin operacionet në Oil Mining Lease (OML) 55.
Udhëheqësi i komunitetit të prekur, Jonah Joshua tha se “tetë persona u shpëtuan të gjallë ndërsa shtatë të tjerë mbetën të zhdukur ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë”. Në mesin e të zhdukurve përfshihen Davies Opiri, sekretar i Komitetit të Zhvillimit të Komunitetit Kula dhe dy anëtarë të një grupi të njohur si Ushtarët Amama.
Udhëheqësit e komunitetit pretenduan se personeli ushtarak mbërriti me varka luftarake për të lehtësuar largimin e anijes së naftës, duke përshkallëzuar tensionet me të rinjtë që kërkonin veprime për shqetësimet mjedisore.
Zëdhënësi i komandës së policisë së shtetit Rivers, Agabe Blessing Kaborlo konfirmoi se komanda ishte në dijeni të incidentit dhe tha se po zhvillohet një hetim për të përcaktuar numrin e viktimave dhe rrethanat e përmbysjes.
Shteti Rivers shtrihet në Deltën e Nigerit, një rajon i madh prodhues nafte ku mosmarrëveshjet rreth ndotjes, kompensimit, kontrollit të burimeve dhe aktiviteteve të kompanive të naftës kanë shkaktuar vazhdimisht tensione.