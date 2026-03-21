Ngushtica e Hormuzit, OKB deklaron gatishmëri për ndërhyrje
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, tha se OKB ishte gati të ndihmonte në rifillimin e transportit detar në Ngushticën e Hormuzit, duke folur me vendet e Gjirit dhe Këshillin Evropian mbi situatën.
Ai iu referua një marrëveshjeje të ngjashme, Iniciativës së Drithërave të Detit të Zi në vitin 2022, e cila kishte lejuar transportin e grurit dhe plehrave ukrainase pavarësisht konfliktit Rusi-Ukrainë.
“Qëllimi im kryesor është të shoh nëse është e mundur të krijohen kushte në Ngushticën e Hormuzit si në të kaluarën”, tha Guterres.