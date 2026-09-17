Ngushtica Bab el-Mandeb ndalon trafikun detar mes konfliktit në Jemen
Përshkallëzimi i konfliktit në brigjet perëndimore të Jemenit ka paralizuar trafikun detar përmes Ngushticës Bab el-Mandeb, duke rrezikuar një pikë kritike për logjistikën globale, transmeton Anadolu.
Rruga ujore po përjeton ditët me trafikun më të ulët ndonjëherë, në një kohë kur kriza në tregtinë dhe furnizimin global me energji është përshkallëzuar për shkak të bllokimit të Ngushticës së Hormuzit. Ngushtica Bab el-Mandeb përbën 10 për qind të tregtisë detare globale dhe 12 për qind të transportit të naftës bruto. Për shkak të zhvillimeve ushtarake në rajon, ajo është shndërruar në një pikë të dobët të zinxhirit global të furnizimit.
Rikthimi i konfliktit në Jemen që nga korriku ka ndryshuar hartën e kontrollit në rajon, pasi Huthit morën nën kontroll të gjithë provincën Hodeidah dhe avancuan drejt perëndimit, në Taiz, duke marrë qytete bregdetare të Detit të Kuq, si Mokha, si dhe rrugët që çojnë drejt Ngushticës Bab el-Mandeb.
Pas marrjes së Mokhas, Huthit morën nën kontroll arkipelagun Hanish, ishullin Mayun dhe vendbanimin Dhubab, të gjitha të vendosura pranë Ngushticës Bab el-Mandeb. Marrja e ishullit Mayun, i cili ndodhet në hyrje të kanalit perëndimor, ka rritur rreziqet e sigurisë në nivelin më të lartë.
Mesatarisht, 33 anije kalojnë çdo ditë nëpër këtë rrugë ujore, por trafiku ka rënë me 88 për qind, me vetëm katër anije që kanë kaluar në 24 orët e fundit, sipas të dhënave të PortWatch të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN).
Kalimi i cisternave të naftës dhe kimikateve ka rënë me 91 për qind ndërsa vetëm një anije ka kaluar në 24 orët e fundit. Trafiku i anijeve të kontejnerëve ka rënë me 86 për qind nën mesataren e së njëjtës periudhë. Anijet e pakta që kanë mundur të kalojnë në këtë rrugë ujore mbanin flamujt e Panamasë, Singaporit, Liberisë dhe Etiopisë.
Ngushtica Bab el-Mandeb shërben si porta më e rëndësishme jugore për mallrat dhe naftën që transportohen nga Azia drejt Evropës përmes Kanalit të Suezit si dhe për mallrat që transportohen drejt Azisë. Kompanitë globale të transportit dhe firmat energjetike po humbasin këtë rrugë të sigurt për shkak të tensioneve në rritje dhe vazhdojnë t’i devijojnë anijet rreth skajit jugor të Afrikës, Kepit të Shpresës së Mirë.
Anashkalimi i kontinentit afrikan zgjat udhëtimet me javë dhe rrit ndjeshëm kostot e transportit dhe sigurimit. Analistët thonë se presioni në rritje i Huthive ndaj ngushticës mund të shkaktojë një valë të re goditjesh në tregun global të naftës.
Bllokimi në rajon po ndikon edhe në planet alternative për transportin global të energjisë.
Arabia Saudite mund ta transportojë naftën e saj bruto drejtpërdrejt në portet e Detit të Kuq përmes Gazsjellësit Lindje-Perëndim, duke anashkaluar Ngushticën e Hormuzit, por cisternat që ngarkojnë naftën në këto porte dhe nisen drejt jugut për në tregjet globale duhet të kalojnë përmes Ngushticës Bab el-Mandeb.
Bllokimi i ngushticës do të rrezikonte funksionimin e kësaj rruge alternative ndaj Ngushticës së Hormuzit, e cila tashmë ndodhet në një zonë të përfshirë nga konflikti.